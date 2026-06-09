籲喜樂島認知中共本質 邱垂正舉例：對香港莊嚴承諾淪可笑謊言

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陸委會主委邱垂正。 CNEWS匯流新聞網提供

[Newtalk新聞] 陸委會主委邱垂正今（9）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪時，談及喜樂島聯盟日前發布致中國國家主席習近平公開信引發爭議一事表示，台灣社會應認清中共政權本質及其併吞台灣的企圖，避免成為對台統戰操作的樣板，誤導國際社會對台灣的認知。

喜樂島聯盟日前在官網發布公開信，內容提及可考慮成為中華人民共和國一部分，事後則解釋為反諷，引發各界討論。對此，邱垂正表示，台灣是自由民主社會，各種政治主張都受到保障，陸委會也注意到相關發展，後續已有相關人士說明屬個人意見，不代表整體團體立場。

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邱垂正指出，與台灣自由開放的環境不同，中共體制下並不存在真正的言論自由、集會結社自由等基本人權。他並以香港為例指出，北京過去曾承諾「港人治港」、「高度自治」、「五十年不變」，甚至稱之為「莊嚴承諾」，但最終都未能兌現。

他表示，香港的發展已充分說明，中共的政治承諾往往難以令人信服，台灣社會應珍惜現有的自由、民主、人權與法治生活方式。

邱垂正進一步呼籲，不論是政黨、社團或個人，都應對中共政權有清楚認識，不要對其抱持不切實際的幻想，更不應在無意間成為中共對台統戰操作的示範案例。

談到統戰問題時，邱垂正指出，中共對台工作並非單純交流，而是帶有明確政治目的。他形容，中共慣於透過區分「朋友」、「次要敵人」與「主要敵人」的方式進行統戰，藉由拉攏部分力量來孤立主要對手，逐步擴大影響力。

「中共很會滲透分化。」邱垂正表示，這類統戰手法並非新鮮事，香港與西藏都曾出現類似經驗。以西藏為例，北京1951年與西藏簽署協議，但數年後即以武力改變現狀，相關歷史值得台灣社會警惕。

邱垂正強調，無論統派或獨派，在台灣都可以自由表達政治主張，但對於中共極權統治的本質，以及其對台併吞意圖，社會應有清楚而一致的認識。

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