籲國人支持國軍海巡 賴清德強調不升高衝突、不挑起爭端

共軍東部戰區今（29）日宣布舉行「正義使命－2025」圍台軍演，演習範圍涵蓋我國周邊海空域。國防部晚間發布影片指出，國軍已嚴密監控相關動態並執行立即備戰操演。對此，總統賴清德也在國防部臉書貼文下留言，呼籲國人給予國軍與海巡最大的支持與鼓勵，並強調台灣不會升高衝突、不挑起爭端，將堅定守護國家安全與民主自由的生活方式。

國防部說明，截至下午3時止，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，活動範圍包含馬祖、烏坵等外離島，以及西太平洋方向的兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力方面，偵獲主、輔戰機及無人機共89架次，其中67架次進入我方應變區。

國防部強調，針對今日共軍機艦動態，國軍嚴密監控並執行立即備戰操演。三軍部隊與海巡同仁，嚴陣以待。並標籤「全面掌握」。



賴清德則在國防部臉書貼文下回應指出，政府已就情勢變化妥為因應，請國人安心，也請大家一起給海巡與國軍弟兄姊妹最大的支持與鼓勵。他強調，台灣不會升高衝突、不會挑起爭端，但會堅定守護國家安全與民主自由的生活方式。

