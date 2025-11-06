籲國防部講清楚說明白UDS採購案 林楚茵：別讓國軍再當摩登原始人
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
總統賴清德在國慶日演說提出打造「台灣之盾」（T-Dome）構想，以建立完整防護網，為此必須整合現有防護及資管系統。對此，民進黨立委林楚茵於今（6）日質詢時表示完全支持，而針對陸軍司令部於政府電子採購網公告「可攜式無人機反制系統」公開閱覽案，標註「115至117年度特別預算」，引發外界質疑預算尚未核定就先公告，要求國防部說明。
賴清德日前提出，明年度國防預算，按照北約標準，將超過GDP百分之3；並且在2030年前，達到GDP百分之5，展現守護國家的決心。他也宣布3大目標：加速打造台灣之盾、引進高科技與AI技術，以及持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作。
對此，林楚茵今日針對「可攜式無人機反制系統」公開閱覽案質詢。她以國軍2022年在金門丟石頭驅離無人機為例，表示「不能讓國軍再當摩登原始人」，後來國防部配發干擾槍，2024年時改採目視偵測、人員操作干擾槍來驅離，後續還有26套系統要建置，質疑26套是否提供足夠之需求，並提醒國防部應適當舉例說明用途以爭取社會支持，不致使外界誤解。
陸軍參謀長陳建義回應指出，該案為11月3日依政府採購法第34條辦理的「公開閱覽」，係蒐集商情與廠商意見，並非正式招標，公告中的「預算來源」僅為標示性說明，尚未核定。陳並補充，各項反無人機系統仍在建案與驗收程序中，外離島已配發232支干擾槍與26套系統，以因應認知作戰與空中威脅。
國防部長顧立雄說明，此議題可分為三件事。第一、可攜式無人機反制系統（UDS）部分由空軍統建。第二、26套反制系統主要以外離島為主但不僅限外離島，陸軍統建。第三、可攜式反無人機系統目前僅做情蒐與偵巡，須等特別預算到位後，方能正式建案。
顧立雄補充，具體配備位置與部署涉及基地與保密，不便詳述，過去以目視方式反制無人機已不敷使用，故須引進此類系統，可攜式系統為更近距的運用，目標是強化指揮、戰術與部隊防護，避免被敵方無人機攻擊。
林楚茵另肯定國軍在花蓮馬太鞍堰塞湖救災時的表現，指出國軍第一時間出動「摩羯」戰術近程無人機及特戰部隊操作微型無人機，即時回傳災區影像、監控河口動態，展現救災視同作戰精神。建議未來無人機建軍應結合防衛與防災，制度化救災支援編組，讓科技建軍真正守護人民。
顧立雄也提到，國軍已結合陸、海軍各型無人機分區執行監偵與搜救任務。國防部作戰暨計畫次長室次長連志威則補充，救災現場由作戰區開設前進指揮所，依責任區編組救災部隊，陸海軍各型無人機分區執行監偵與搜救任務，並結合民間大型無人機協助噴灑支援。陳建義進一步說明，陸軍亦依災區需求整合民間大型無人機，由化學兵提供藥劑，在指定地區實施空中噴灑，成效良好。
照片來源：林楚茵辦公室提供
