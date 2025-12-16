籲國際聲援釋放父親 黎智英之女：他獲釋後不會再從事政治活動

黎智英女兒黎采稱父親若能獲釋，將不會再從事政治活動。美聯社



香港壹傳媒創辦人黎智英週一（12/15）遭香港國安法法官判處三項罪名成立，恐面臨無期徒刑。黎智英女兒黎采週一在美國呼籲香港當局釋放她的父親，並強調父親獲釋後不會再從事政治活動，而是會將接下來的人生奉獻給信仰及家人。

黎智英被判罪消息傳出後，黎采（Claire Lai）週一在美國華府接受美聯社專訪再度呼籲國際社會聲援，呼籲香港政府釋放黎智英，並說父親獲釋後不會再涉足政治。黎采說：「他只想和家人團聚。他想把生命奉獻在服侍主的道路上，他會把餘生獻給家人。我的父親不是一個會違法的人。」

黎采還說，父親在獄中「畫了許多耶穌受難和聖母瑪利亞的畫像」，而她認為「這就是他出獄後想繼續做的事」。

黎采日前也在投書《華盛頓郵報》的文章中強調，黎智英過往致力於民主人權的「理想奮鬥日子已經結束」。

美聯社在報導中指出，黎采的上述言論有助於華府就釋放黎智英一事和北京進行外交協商。

黎采近日數度接受媒體訪問，稱有糖尿病的父親在獄中的健康狀態越來越虛弱，不時心悸、聽力也衰減，「指甲變成幾乎紫色、灰色、帶綠色，然後脫落，牙齒也逐漸蛀壞」。

為了向外說出父親狀態真相，黎采數月前離開香港，冒著再也回不去的風險。她說：「我非常想念他，但如果我的出走和對外發聲，能讓我們有更多相聚的日子，這麼做（離港）就是值得的，所以我現在才會在這裡。」

黎智英的3子黎崇恩（Sebastien Lai）週一則在英國遊說英國政府，要求北京當局釋放擁有英國公民身分的父親。

黎崇恩說：「英國經常談到要和中國關係正常化。釋放我的父親應該要列為先決條件。」

有媒體問，是否認為國際施壓有助於黎智英獲釋？黎崇恩表示：「我認為我們無論如何都要持續奮鬥，以我父親為例，就是要堅持做對的事。這是我奮鬥的方式。」

