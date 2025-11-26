籲在野支持國防預算 賴清德：沒有實力做後盾的和解 易淪為投降

總統賴清德針對1.2兆國防特別預算案說明。李政龍攝



總統賴清德今（11/26）上午舉行記者會宣布投入1.2兆國防特別預算，對於如何爭取在野黨支持，賴清德回應，如果要進行和解，必須要有實力做後盾，沒有實力做後盾的和解，沒有辦法保障國家利益，容易淪為投降的最後結果，希望在野黨，能夠不分立場，對國家安全一定要能夠同時支持。

賴清德上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並舉行記者會。媒體詢問，國防預算將在立法院能闖關，未來如何與朝野立委溝通獲得支持？賴清德指出，國防特別預算跟中央政府總預算，性質上有不同，中央政府總預算是年度預算，是涵蓋各部會對國家推動的各項建設，希望在野黨迅速交付委員會審查，對行政院提出必要的監督，讓預算能通過，國家推動建設、進行各項發展才順利。

廣告 廣告

國防特別預算部分，賴清德說，他在致詞已清楚說明，台灣面臨中國威脅，這筆國防特別預算，是必要的投資，投資在和平、台灣安全，希望在野黨支持，這筆加上去後，並沒有達到GDP5%，希望明年達到3％以上。

賴清德說，更重要的是，如果要進行和解，必須要有實力做後盾，沒有實力做後盾的和解，沒有辦法保障國家利益，容易淪為投降的最後結果，希望在野黨，能夠不分立場，對國家安全一定要能夠同時支持，國家安全、生活才有辦法保障、經濟才有辦法持續發展，請社會了解，給這筆國防預算支持。

更多太報報導

拒絕臣服為「中國台灣」！賴清德：一國兩制台灣方案 是台灣社會不可碰觸之紅線

八年投入1.25兆國防特別預算！賴清德：三目標應對迫切威脅

全文／拒絕屈辱用「中國台灣」換取和平！ 賴清德 提1.25兆「國安行動方案」