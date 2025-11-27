籲在野支持軍購！賴清德喊「沒實力的和解易淪投降」 鄭麗文回應了

即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德昨（26）日提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算，同時他更喊話在野黨支持，並強調沒有實力做後盾的和解，沒有辦法保障國家利益，容易淪為投降的最後結果。對此，昨（26）日還說賴清德在玩火的國民黨主席鄭麗文，今（27）日受訪回應了！

鄭麗文今日中午前往基隆中正區室內兒童樂園，現場出席的人也包含基隆市長謝國樑等人；鄭麗文接受媒體聯訪，就賴清德昨日所言沒有實力做後盾的和解，沒有辦法保障國家利益，容易淪為投降的最後結果，她表示，其實自己參選黨主席過程中一直強調，在她黨主席任內，尤其未來3年對台海安全至關重要，而民進黨長期執政結果讓兩岸兵凶戰危。

接著，鄭麗文提到就在賴清德記者會前，仍看到民進黨人還在抨擊2028年是不是能夠有和平選舉？結果賴清德昨天發言似乎認證2028年前，兩岸很可能就會引來武力衝突，「我相信不僅2,300萬人不想看到，也是區域，乃至國際社會要全力避免的事情」。

國民黨主席鄭麗文（中）前往基隆中正區室內兒童樂園。（圖／民視新聞）

同時，鄭麗文透露，自己最近見非常多的駐台代表、外國使節，大家都不約而同對於台海和平表達高度憂慮與關切，因此希望賴清德應該往和平方向努力，而不是讓兩岸局勢持續升高。

她更宣稱，賴清德昨天談話讓不只台灣民眾、相信國際社會也高度憂慮，所以才會說希望賴清德能三思而後行，千萬不要玩火；就在東北亞稍微露出可能緩和的跡象，也看到美國總統川普為此事特別致電日本首相高市早苗，「就在大家想要熄火、滅火的時刻，為什麼我們的賴總統卻又想點火、玩火呢？這才是我們真正最憂慮的事情」。

最後，鄭麗文希望中華民國作為國際社會負責任的一分子，應該要負起穩定台海和平的角色，而不是製造台海可能衝突及升高局勢，這是非常危險且不負責任的做法，「再次呼籲賴總統，以百姓的身家、性命、安全、福祉為最高考慮，不要因為您個人政治得失，把我們的身家、財產、性命、安全作為你政治豪賭的籌碼；再次呼籲賴總統三思不要玩火，共同為兩岸和平穩定努力，才是全民之福」。

