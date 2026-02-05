籲在野黨勿擋國防預算審查 賴清德：接受九二共識就是推展統一

總統賴清德今天（5日）呼籲，希望在野黨不忘當初參選初衷，不要因為要進行兩岸合作，就推遲中央政府總預算、國防特別預算的審查。（資料照片／李智為攝）

在野黨在立法院十度擋下軍購特別條例，中國國家主席習近平也表明要求慎重處理軍售問題，總統賴清德今天（5日）受訪表示，關於九二共識，習近平已多次說明，若有人欣然接受，表示他真的是中國人，同時積極在推展兩岸統一。他希望在野黨不忘當初參選初衷，一定要維護國家、人民的利益，不要因為要進行兩岸合作，就推遲中央政府總預算、國防特別預算的審查。

針對習近平公開説要求慎重處理軍售問題，對比台灣在野黨在立法院十次擋軍購特別條例，賴清德今天受訪時強調，關於九二共識，習近平已多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在此狀況下，若有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸統一。

賴清德表示，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險。

賴清德比喻，過去自己在醫院服務，他常常跟我的門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，「個人如此，國家也是如此」。

賴清德說，這幾年來台灣持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破3萬點，就業情況15年來最好，當國家持續在有這些重大成果時，國防一定要持續強化，有強大國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，也才有辦法保障這些重大成果。

賴清德最後呼籲，他希望在野黨能不忘當初參選的初衷，一定要維護國家、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。



