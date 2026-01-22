籲地方勿「煙火式」減碳 彭啓明：減碳成效列經費核配依據

為實現我國2050淨零排放目標，行政院已核定六大部門的減碳計畫，環境部長彭啓明今天(22日)晚間在「國家氣候變遷對策委員會」會後記者會上表示，環境部預計3月邀集地方政府開會，研提地方的減碳行動方案，並要求地方確實執行並編列預算，未來中央經費補助也將視地方的減碳成效做為核配依據。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」22日下午召開第六次會議，環境部長彭啓明晚間在會後記者會上表示，為推動國家減碳新目標，行政院去年已通過各部會提出的六大部門共20項減碳旗艦行動計畫，近期便會公布，環境部預計3月邀集地方政府召開工作坊，依照政院核定的行動計劃，研提地方減碳執行方案。

彭啓明指出，許多地方政府宣稱減碳，但他不希望地方減碳變成只是煙火式的宣示而已，而是要有實質的減碳作為與成效。他強調，地方不能只靠台電等經濟部門減碳，因此，中央將要求地方訂定減碳指引，並編列減碳相關預算，未來中央也將視地方的減碳績效做為經費核配依據。他說：『(原音)地方也必須編列相對應的減碳的相關預算，目前我們觀察這個部分是比較少的，所以這個部分我們未來會來要求， 特別是今天鄭副院長也特別有提到，未來相關的一個經費補助的方面也會參酌這樣的一個原則來考量，來評估地方的一個減碳績效，然後來做一個核配。』

彭啓明表示，目前共有9個縣市設定減碳自治條例，他希望地方政府訂了就要真的做到，期盼中央與地方攜手合作，共同分攤減碳額度。

彭啓明在委員會中報告時則表示，地方必須在今年提出第三期減碳行動方案，相關方案將依「氣候法」規定，落實年度成果管考及資訊公開作業。 (編輯 : 廖奕婷)