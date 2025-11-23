籲堅守價值理念、不忘初心 何欣純：鼓勵年輕人敢於思辨、投入公共事務





民進黨台中市黨部於大里舉辦「2025民主種子Team Taiwan台中青年營」，吸引許多對公共事務有興趣的青年參與。立法委員何欣純23日到場分享自身基層經驗，鼓勵青年勇於思辨、敢於上台分享、參與公共事務，成為台灣民主的下一代力量。

何欣純表示，很開心看到這麼多年輕朋友願意利用周末參加營隊，這代表大家對公共事務並不陌生，希望用更具體、更紮實的方式參與課程培力。她強調，任何能力都不是天生的，包括臨場反應、議題思辨以及面對群眾的自信，都是透過一次次「打底」累積而來。

何欣純也舉例分享，自己過去在大型造勢舞台主持時，因候選人車隊塞車，必須在台上保持節奏、維持氣氛，正因「台上一分鐘，台下十年功」。她鼓勵青年透過參與營隊、多做多練，讓自己具備能上台論述、能帶領團隊的能力。

何欣純指出，政治從來不是遙不可及，而是每個人生活中的大小事。無論是交通、治安、居住、教育或城市發展，她鼓勵青年把生活中的觀察化為討論，把討論化為行動。只要願意觀察、願意思考，每位青年都能在公共事務中找到自己的角色。

面對青年對政治討論的疏離感，何欣純也坦言，民進黨必須更努力與青年對話，理解年輕人的期待與挫折，並用更貼近生活的方式，說明政策如何影響日常，而這都十分仰賴青年的意見與聲音，台灣的民主走到今天，靠的就是一代又一代願意站出來的人。

何欣純強調，每一個投入公共事務的人，都應該清楚自己的核心價值，不因政治位置或外在壓力搖擺。她鼓勵青年堅定自由民主、愛鄉土以及服務社會的信念。

何欣純也邀請現場所有青年，共同參與由她與台中市議會黨團、台中市黨部共同主辦的「台中青純力培力營」，將於12月27、28日在翔園航太研習園區舉辦兩天一夜，課程主題涵蓋地方基層經營、兩岸國安、幕僚政策實務及公民社團連結等多元面向。盼深化青年對公共事務的行動力，為台中提出更好的政策解方，打造台中欣欣向榮的未來。報名連結：https://forms.gle/FsgejQeYE4QQQH9y6



