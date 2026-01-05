籲媒體大眾勿造成被害者二次傷害 林耕新喊話：孩子，這絕不是你的錯！ 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職權誘騙少女性侵得逞，雄檢偵結後起訴何建忠，並具體求刑10年半，引發社會譁然。對此，耕心療癒診所院長、高雄市長期照顧暨生命教育協會理事長林耕新在今（5）日於臉書發文表示，一個人的惡行，不代表整個體系的失敗，但是不應抹煞許多為社會安全網付出的人之努力；他也指出媒體不應以「選妃」、「花名冊」、「層層挑選」等聳動字眼，對被害人造成的傷害恐不亞於犯罪本身，而加害者濫用職務之便，對未成年個案進行性侵害是嚴重犯罪行為，司法必須嚴加究責。

「一個人的惡行，不代表整個體系的失敗。」林耕新表示，犯罪必須嚴懲，但他必須強調，為何案發至今相關單位未對外說明？許多民眾質疑為何半年都沒說？對此，他指出，最大原因為被害人是自殺高風險個案，在精神醫學評估中，意味著該個案有明確自殺計畫和執行方法、處於隨時可能自殺的危險狀態、任何額外壓力都可能致命，加上個案可能有複雜的家庭情感問題，支持系統脆弱。

「媒體傳播風險很可能再度刺激被害人情緒。」林耕新進一步表示，部分媒體使用「選妃」、「花名冊」、「層層挑選」等聳動字眼，而這些渲染都會對被害人造成傷害，且可能不亞於犯罪本身。

林耕新說明，根據創傷後壓力症候群（PTSD）研究，每次與創傷相關的刺激，都會重新激發創傷反應；而被辨識、被討論、被標籤化，對青少年被害人更是嚴重二次傷害，在臨床上確實有因媒體刺激而導致被害人自殺的案例。

「每一個『有畫面』的描述，對被害人都是在傷口上撒鹽。」林耕新提到，根據他了解，衛生局這半年中並非無作為，包括案發後立即解聘加害者、全力配合司法嚴查嚴辦、針對系統權限使用進行全面清查，並持續矯正內控機制。

林耕新再指，必須澄清的事實為關於加害人職位「執行秘書」，心衛中心有6個分區、設置6名約聘的執行秘書，這是全國一致的制度。社工督導需要特定專業資歷，必須是合格社工師，才能執行複雜的個案調查和處遇；他強調這並非「空降」或特權，而是專業職務。

「不幸的是，加害者是這6名專業人員之一。」林耕新不諱言表示，社安網管理機制的確需要改進，但不是全盤否定，社安網同仁們每天面對的是自殺高風險個案，家暴、性侵、虐待案件、精神疾病患者的危機處理，以及個案複雜的家庭問題。他強調，這是極度耗竭、高壓、但必須有人做的工作，絕大多數社安網同仁，都在用專業和熱忱守護脆弱的生命，「一個犯罪者的惡行，不應抹煞這些人的付出」。

林耕新認為，社安網管理機制當然要檢討，但絕對不是被扭曲否定，權限管控要更嚴密、稽核機制要更落實、內部監督要更確實；就像醫療會有醫療疏失，司法會有冤假錯案，這不代表大家不需要醫療和司法。

「重點是發現問題，面對問題，改正問題。」林耕新呼籲社會大眾，請停止尋找被害人身分，否則可能致命；請理性監督管理機制落實改革要求具體作為，而非情緒發洩；請區分「個人犯罪」與「管理機制問題」，不要因為一個犯罪者否定絕大多數熱忱付出的專業同仁。

「給那個孩子，這絕不是你的錯，壞的是那個犯罪者，不是整個制度。」林耕新也對受害者喊話，如果需要幫助，可撥打安心專線、生命線、張老師；若還有其他可能的受害者，如果你受到了傷害，請直接尋求專業協助。

最後林耕新也表示，此案確實撕開了一道很深的傷口，但我們要做的是懲罰犯罪者、保護被害人、改進管理機制漏洞、維護制度信任。因為還會有無數個需要被接住的孩子，現實世界再怎麼醜陋，都要給那個孩子接住的機會，而社安網就是這個機會，讓所有人一起共同把它修補完善。

