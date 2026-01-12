籲導流移工往住宿型機構服務 想想論壇：長照3.0分級進階把人才留下來

超高齡社會來襲，全台必須嚴肅面對長照議題。圖非當事人。（示意圖／黃耀徵攝）

由前總統蔡英文主持的想想論壇今（12）日表示，破20％人口達到65歲長者門檻之下，全台已邁入超高齡社會，長照需求到2035年預估更將超過114萬人，應從增加國內長照工作者、提高長照移工素質雙管齊下，才能支撐「長照3.0」所需人力。

台灣的「長照 3.0」計畫已經分階段陸續上路，目標是在從長照2.0「社區為基、以人為本、連續照顧」基礎下，進一步持續普及照顧資源並強化專業銜接，面向有八：首先是推動共融照顧與共生社區，結合了地方據點強化功能評估、預防口腔衰弱；第二是醫療照顧整合以推動責任醫療，希望整併居家醫療與長照居家醫師方案，建立在宅責任醫師網絡，進一步推動住宿機構醫療「論人計酬」。

第三則是拚完善出院準備積極長照復能，希望優化受照護者出院無縫銜接長照服務，也新增納入不分齡急性後期整合照護計畫；第四則希望提升機構量能，在資源不足地區獎助布建平價住宿機構，視情況結合社會住宅推廣。

第五則是強化家庭支持以擴大住院照護，透過擴大推動「住院整合照護服務」，建立長照與身障家照據點共融模式，力求強化喘息服務與友善職場措施。第六則善用科技輔具導入智慧照顧，在長照居家環境納入多項全租賃智慧科技輔具，並推動日間照顧中心與住宿機構也補助導入科技輔具優化服務。

第七則落實安寧善終，預立醫療決定，透過推動特定對象免費預立醫療照護諮商作為標竿，強化長照機構內的安寧緩和療護品質。最後也要長遠地發展人力專業，推動居家照顧核心與非核心分級派工，加強結合大專校院產學合作，適度引進外國技術人力投入，穩定並優化長照市場。

想想論壇對此指出，移工在台從事長照服務人員儘管已超過10萬人，但推估2035年台灣的長照需求人數將超過114萬，供不應求是可預見的，不妨現在起透過擴大培訓、提高就業率、解決管理困境、獎勵長照設施服務優化等作法預先應戰，還有「部分工時」長照工作者也該擴大適用到住宿型機構，也別忘了順應科技，利用科技導入減輕工作負荷等，都是可行的方向。

論壇續指，3.0也該顧到長照工作者的職涯發展，要有未來才有留下來的誘因，不妨參考日本分級認證制度，發展出台灣的「四級制長照職涯階梯」，第四級在國家考試新增「長期照顧師」專技高考，另三級以下技術士則修正，在技能檢定分甲乙丙三級銜接專技高考，這樣方便分級敘薪，也讓工作者有持續進修的動力。

論壇話鋒一轉，直指長照移工的國際市場競爭比以前激烈，「想請還不一定搶得過別國」，看看台灣目前居家長照移工與家務移工根本還沒納入《勞動基準法》保障，我方政府首先應思考是否另訂「家務專法」來因應，或退步言之可以參考歐洲做法，由國營組織或非營利組織擔任仲介，這樣移工薪資可以更有保障。

論壇也說，未來新聘用的長照移工要有更明確的照顧知識、語言、文化多面向知能指標，培訓機制也要力求正規化，不要「各吹各的調」，這樣品質很難把關，也要減少家庭這種24小時需要長照者對長照移工的依賴，因為這樣「移工根本無法實質休息」，要陸續將長照移工的服務場域導流往住宿型機構與社區型服務據點為宜，希望甩開移工汙名，長照3.0順利上路。

