籲川普加速軍售 美智庫學者：台灣現在就需美國武器

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國智庫學者指出，台灣現在迫切需要美國提供武器，並警告美方延宕推動價值140億美元的對台軍售案，不僅可能壯大中國氣焰，恐怕還會削弱美國在印太區域的嚇阻力量。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國防與安全部門主管瓊斯（Seth Jones）近日在「華爾街日報」（The Wall Street Journal）以「台灣現在就需要美國武器」（Taiwan Needs U.S. Arms Now）為題撰文，分析美台軍售現況。

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他表示，台灣迫切需要這些防空系統、飛彈、無人機及其他武器以抵禦中國。此外，美國已批准的對台軍售案中，另有價值300億美元的武器裝備積壓未交，必須盡快交付。

中國國家主席習近平對台態度強硬。共軍不僅多次演習封鎖與侵略台灣，習近平上月還警告美國總統川普（Donald Trump），若美方處理台灣議題失當，可能引發戰爭。

中國領導階層也指出，他們對川普政府的首要要求之一，就是美方不應再向台灣銷售軍備，尤其是在華府有意加深與北京的貿易及外交關係之際。

瓊斯寫道，北京的做法是明目張膽的勒索：以擴大貿易為誘餌，要求美國在台灣議題上讓步，且這項威脅似乎正在發揮作用。

美國遲遲未宣布關鍵的140億美元對台軍售案，內容包括愛國者三型防空飛彈（PAC-3）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）、反無人機系統，以及其他對台灣國防至關重要的裝備。

美國尚未交付台灣的軍售金額高達300億美元，相關延宕問題至少可追溯至前美國總統拜登（Joe Biden）政府時期。積壓內容包含魚叉飛彈（Harpoon）岸置防禦系統、M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）、F-16戰機及Altius無人機。

根據國防部今年發布的資料，過去10年來美方承諾交付的23項主要軍備中，僅5項完全交付、3項部分交付，其餘15項則尚未交付。

關鍵防禦系統遲未交付，削弱在印太區域防止戰爭爆發的核心邏輯「拒止型嚇阻」（deterrence by denial），也就是讓中國相信，無法透過戰爭達成軍事或政治目標。

「拒止型嚇阻」的重點在於提供台灣自衛所需的武器與裝備，進而嚇阻中國的侵略意圖。

此外，軍售與交付武器也是美國對台政治承諾及區域公信力的具體展現。

區域各國擔憂中國實力持續增長及其意圖之際，美國延遲交付軍售，使台灣、日本、韓國、澳洲、菲律賓和其他區域國家對美國的承諾感到憂心。

習近平與中國共產黨已下令人民解放軍，應於明年前具備成功侵台的能力。

瓊斯提到，然而美國每年僅向台灣交付約40億美元的武器，以當前速度來看，美方恐怕需要10年才能完成交付所有承諾軍援，這樣根本來不及援助台灣。

他最後指出，解決方法非常簡單，那就是川普政府必須批准140億美元軍售案，同時向台灣加速交付美方先前承諾的300億美元武器裝備。否則，美國恐將削弱區域嚇阻力量，並升高戰爭爆發風險。（編譯：洪培英）1150609