籲市民定期篩檢守護健康 台中市衛生局推「性福篩檢有梅有」活動

透過安全性行為及定期篩檢，才能健康又安心。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】依據衛生福利部疾病管制署最新統計資料，2025年全國愛滋病毒及淋病感染病例數已呈現下降趨勢，僅梅毒新增病例逆勢成長。台中市政府衛生局指出，愛滋病毒新增病例由2024年的1,000例下降至879例，淋病亦由7,607例降至6,417例，但梅毒病例卻由9,737例增加至9,936例，顯示仍存在潛在傳播風險，呼籲市民提高警覺、落實防護與定期篩檢。

隨著西洋情人節及農曆春節連假將至，假期間社交聚會與親密互動機會增加，市府衛生局特別提醒民眾，應避免與不特定對象發生親密行為；如有發生親密行為，務必做好完整防護，最有效預防性傳染病的方式為「全程正確使用保險套」，才能安心享受「性」福。為提升民眾購買保險套的便利性，衛生局於114年增設9台保險套販賣機，目前全市共設置36台，有需求的民眾可就近購買使用。

梅毒匿名篩檢活動，「性」福篩檢有「梅」有來都來了一起篩。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局也提醒，若曾有不安全性行為，應主動接受性傳染病篩檢，及早發現、妥善治療，並主動告知伴侶一同就醫，避免產生「乒乓效應」而反覆傳染。為提升篩檢可近性，鼓勵市民將篩檢納入日常健康管理，衛生局特別推出「『性』福篩檢有『梅』有～來都來了一起篩」活動，自115年2月1日起至115年3月31日止，凡有篩檢意願的民眾，不限年齡，皆可至全市30家衛生所免費接受梅毒匿名諮詢與篩檢，並可同時進行愛滋篩檢或M痘疫苗接種，一次完成健康把關。

衛生局指出，凡完成篩檢者，除可及早掌握自身健康狀況，還可獲得精美小禮物；高中職（含）以上在學學生，更可額外免費兌換1支愛滋自我篩檢試劑，鼓勵青年族群主動關心自身健康。

衛生局長曾梓展表示，性傳染病多數在初期症狀不明顯，定期篩檢是保護自己與伴侶最實際的行動，透過「來都來了，就一起篩！」活動及早篩檢、及早安心，讓健康成為送給自己與重要他人最好的禮物。

如有性傳染病相關疑問，或欲了解匿名諮詢與篩檢服務，可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/）查詢，或撥打國內免付費1922防疫專線（或0800-001922）洽詢；另有關台中市保險套販賣機設置資訊，請至台中市政府衛生局網站（https://www.health.taichung.gov.tw/1586565/post）查詢。