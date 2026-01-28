籲廢除ICE惹禍？美民主黨明星議員 突遭人「噴灑不明液體」

美國明尼蘇達州聯邦眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）27日在明尼阿波利斯舉行市民大會時，遭一名男子從近距離噴灑未知液體。該男子隨後被現場人員制伏並帶離現場，奧馬爾事後繼續發言，未立即離開或接受治療。

一名男子（右）突然向奧馬爾（左）噴灑不明液體，並對著她大聲喊叫。（圖／路透社）

《路透社》報導，當時奧馬爾正在台上批評國土安全部長諾姆（Kristi Noem），並呼籲「廢除移民與海關執法局」（ICE），一名白人男子在前排席位突然衝上台，噴灑出液體並大聲喊叫。現場保安與其他出席者立刻上前將該男子制服，有人將他按倒在地並用束帶固定雙手。

奧馬爾隨後返回講台繼續演講。她當時向媒體表示，「我們會繼續，他這種混蛋不會逃脫責任！」有與會者表示噴灑物有異味，並勸她「去檢查一下」。目前尚不清楚噴灑液體的具體成分為何，警方尚未對涉案男子發布正式身份或動機說明。當地警方和國會警察均尚未就此事件發表官方評論。

報導指出，這起事件發生在美國政治極化與移民議題爭議升溫之際，奧馬爾是民主黨籍聯邦眾議員、民主黨內進步派重要人物之一，近期因批評聯邦移民政策與執法行動而成為政治辯論焦點。

