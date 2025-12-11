即時中心／綜合報導

面對各式新興菸品推陳出新，許多吸菸者常陷入是否「減害」迷思。高雄市政府衛生局今（11）日表示，無論是傳統紙菸、加熱菸或電子煙，只要含有尼古丁或菸草，對人體都具實質危害。而為鼓勵更多民眾勇於告別菸癮，日前特別邀請前世界球后戴資穎擔任戒菸宣導影片代言人，呼籲民眾「戒菸找專業，成功達4倍」，讓專業醫療團隊陪你一起把菸戒掉。

高雄市衛生局指出，許多臨床研究顯示，僅靠意志力一人孤軍奮戰，戒菸成功率僅3至5％；若生活壓力大、作息不規律，復吸率更高達九成以上。但研究及臨床經驗顯示，只要加入戒菸班、戒菸門診、電話或LINE戒菸等專業服務，並接受醫師指導、心理支持與個人化戒菸計畫，成功率可大幅提升。

廣告 廣告

市民李先生就分享，過去多次嘗試自行戒菸，每次都因壓力與強烈戒斷症狀而在兩週內復吸，直到加入衛生所舉辦的戒菸班，接受醫事人員持續追蹤、藥物輔助與情緒支持，才真正成功戒菸。他強調，「有專業團隊陪伴，戒菸不再孤單。」

目前高雄市共有315家戒菸合約醫事機構，遍布醫院、診所與藥局，提供免部分負擔的戒菸藥物及多元戒菸資源，不同的服務各有特色。衛生局提到，例如戒菸班由戒菸衛教師帶領團體支持，成效佳、氣氛友善；戒菸門診由醫師評估、客製化戒菸計畫與藥物治療。免費戒菸專線0800-63-63-63提供行動不便者或忙碌者即時協助。此外亦有LINE戒菸（官方帳號@tsh0800636363），可獲線上提醒與諮詢。

快新聞／籲戒菸找專業提高成功率 高市衛生局特邀球后戴資穎拍攝宣導短片

目前高雄市共有315家戒菸合約醫事機構，遍布醫院、診所與藥局，提供免部分負擔的戒菸藥物及多元戒菸資源。（圖／高雄市政府衛生局提供）《民視新聞網》提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

原文出處：快新聞／籲戒菸找專業提高成功率 高市衛生局特邀球后戴資穎拍攝宣導短片

更多民視新聞報導

遭飛機泰山壓頂！女駕駛「與死神擦肩」奇蹟僅輕傷

1463青年跨海圓夢！從AI、林業、族群、空品與消防 賴清德肯定五大領域成果

2萬8失而復得！台股終場大跌375點 台積電下滑30元、收1470元

