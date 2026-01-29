籲扣件納入對美談判核心 林岱樺：不能犧牲高雄命脈產業

林岱樺呼籲政府必須立刻將扣件納入對美談判核心，否則受衝擊最深的將是高雄整個產業鏈。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員林岱樺今（29）日出席扣件產業協調會時強調，螺絲扣件不是可有可無的次要項目，而是高雄最具代表性的製造業聚落之一，更是撐起地方就業與出口的重要命脈。她呼籲政府，扣件必須立刻被納入對美談判核心，不能再被邊緣化處理，否則受衝擊最深的，將是高雄整個產業鏈。

林岱樺指出，扣件產業長期深耕高雄，從鋼材、線材、加工、表面處理到貿易出口，形成高度集中的產業聚落。高雄扣件及相關產業約有3萬名就業人口，年產值超過 500 億元，其中美國市場占台灣螺絲出口比重接近 46%，「這不是單一工廠的問題，而是整個地方產業結構的問題。」

她表示，在今天的協調會中，已明確要求經貿辦與相關部會正面回應兩項關鍵議題，第一，扣件輸美關稅是否有機會與《美國貿易擴張法》第 232 條款脫鉤；第二，是否能比照汽車零組件、水五金、工具機、機械等產品，將扣件輸美關稅上限往 15% 方向談判。她強調，這兩項議題攸關產業能否接單、是否被迫退出美國市場，政府不能再模糊以對。

針對 232 條款的實質衝擊，林岱樺指出，目前螺絲扣件輸美適用 232 條款，已先被課徵 50% 的鋼鋁關稅，且外界關注 2025 年後可能再加徵且採疊加計算，關稅負擔恐大幅攀升。她直言「如果 232 不脫鉤，再談 15%，對扣件產業來說只是空談，競爭力根本回不來。」她也提醒，扣件產業的衰退，不只影響出口數字，更會直接衝擊高雄勞工與家庭生計。她指出，目前產業已出現減班、遇缺不補，甚至四休三的情況，這是結構性壓力開始浮現的警訊，一旦產線外移或停擺，將難以回頭。

她要求政府提出具體、可追蹤的路線圖，而非僅止於政策口號，產業現在最需要的是清楚交代「誰主責、怎麼談、什麼時程、卡關如何處理」，並請相關單位在會後以書面方式提出兩項議題的可行方案與下一步行動，讓產業與地方有明確預期。在談判結果尚未落地前，林岱樺也呼籲，政府同步啟動短期支撐措施，包括周轉金、出口融資、利息與保費支持，並搭配轉單媒合與穩定就業配套，協助產業撐過關鍵時刻，避免高雄扣件聚落被迫外移或空洞化。

林岱樺最後強調，談判可以有策略，但不能犧牲地方產業作為代價。「只要把扣件拉回談判桌、把公平合理的稅率談回來，高雄的產業聚落才能穩住，勞工與家庭也才能安心。」

