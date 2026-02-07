籲抵制《世紀血案》！陳水扁曝驚悚往事：對付當事人再弄律師

前總統陳水扁7日出席南一中校友交流會特別講座，以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題進行演講。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，近日爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發爭議。對此，前總統陳水扁今(7日)回顧當年經歷，直呼此事如此悽慘、非常恐怖，「你不會怕嗎？前一天對付當事人，隔天對付律師」，且拍攝別人的故事就必須經過當事人同意，呼籲大家不要去看那部電影。

陳水扁今天出席「就讀南一中對阿扁從政的影響」講座，現場有觀眾詢及《世紀血案》相關爭議。對此，陳水扁回應，要拍人家的故事要經過人家同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，這是倫理、職業道德和法律規定，不能拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，這是天大地大的事情。

前總統陳水扁7日出席南一中校友交流會特別講座，以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題進行演講。(記者叢昌瑾攝)

「林宅血案誰不知道？如此悽慘的事情！」陳水扁說，自己當時擔任辯護律師時也嚇一跳，他固定在律師事務所開會，開到一半聽到這種事情，且當事人及家屬開庭時都在，家裡發生這種天大的事情，這真的很恐怖。

陳水扁回顧，他隔天律師團開完會回去時也嚇一跳，因為家裡後門被破壞，自己不敢進去，於是請人拿著球棒看看是怎麼回事，結果是有人到房間翻箱倒櫃，拿走了兩罐酒、兩只最有紀念意義的訂婚戒指，總共4000元。

陳水扁直呼，「你不會怕嗎？前一天對付當事人，隔天對付律師」，美麗島事件辯護後很久，女兒陳幸妤就讀國中時，有教官升旗時點名其父是壞人，美麗島事件都是壞蛋、為美麗島事件辯護的也是壞蛋，女兒差點忍不住上去跟教官理論，這不是單一事件，好幾位律師都有類似經驗。

陳水扁強調，林宅血案不是開玩笑，要拍可以，但要經過人家同意，沒有同意怎麼樣都不對，最好就不要去看那部電影，看他多會拍、自己欣賞就好。

