籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北增加數六都最高

（中央社記者吳書緯新北22日電）行政院會20日送出院版財劃法修正草案，行政院長卓榮泰今天赴新北參加開工典禮時表示，依照政院版財劃法，新北市未來在統籌分配稅款與一般性補助款，增加數是六都最高，他希望六都與非六都有所平均，做到中央與地方的夥伴關係提升。

交通部公路局今天在新北市林口區舉行「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮。

卓榮泰致詞表示，台61線快速公路路口改善，是提升行車安全與用路效率，以及串聯北台灣的重大交通建設，使得北台灣有國道1號、國道3號外，還有台61線的快速道路，「三線路一直走，台灣大進步。」

卓榮泰指出，中央政府近年來在新北市投入相當多的地方基本建設，包含交通、醫療、文化與捷運等建設，這些建設的預算高達新台幣8800億元，來自中央政府的補助達到一半以上、約4600億元，中央與地方充分合作，才能將各項建設做好。

卓榮泰表示，行政院近期提出政院版財政收支劃分法，讓中央有能力調節各縣市所需，也讓地方有充裕的自主財源，能夠決定自己縣市的建設方向，希望以後中央地方能朝這個共同方向發展。

卓榮泰進一步說，他有向新北市長侯友宜提過，如果按照政院版財劃法，新北市未來在統籌分配稅款與一般性補助款，所增加的數額是最高的；因為新北市地廣人多，且因65歲以上和14歲以下的人口數、會加重1.2倍計算，新北市計算後的統籌分配稅款會增加很多。

不過，卓榮泰表示，政府希望六都與非六都要有一個平均，不能六都一直發展，非六都擺在後面，這也是總統賴清德所提「均衡台灣」重大理念；未來會爭取立法院支持政院版財劃法，讓民眾的生活品質能更平均，做到讓中央與地方的事權合理，也讓台灣22縣市的分配非常公平，讓地方自治精神更加強化，更重要的是做到中央與地方的夥伴關係提升。（編輯：林克倫、張均懋）1141122