籲支持政院版《財劃法》 蔡易餘：藍白不要淪拖垮農業縣的歷史罪人

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

立委蔡易餘等人今（5）日共同召開記者會，6位來自農業縣市的立委輪番痛批藍白兩黨強行通過的《財政收支劃分法》版本，不僅公式發生「分母錯置」的低級錯誤，導致345億元預算無法分配，更嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算。他們強烈呼籲在藍白委員「回頭是岸」，應支持納入農地與人口加權的行政院版，別讓家鄉淪為財政二等公民。

蔡易餘首先指出，藍白版本修法過程荒腔走板，不但「公式錯誤」造成預算卡關，內容更充滿都市偏見。反觀行政院提出的版本，才真正體現了公平正義，將「土地面積」權重從藍白版的10%大幅提升至30%，且針對農牧用地給予1.5倍加權。

此外，政院版更納入農林漁牧產值佔比10%，以及針對65歲以上長者與14歲以下幼兒人口給予1. 2倍的加權分配。蔡易餘強調，「這才是真正照顧看天吃飯的農民、照顧需要長照與托育資源的偏鄉長輩。」

立委陳冠廷表示，不能讓強勢的都會區走一百步，農業縣市卻只能走一步。農民在糧食安全與國土保育上做出巨大貢獻，這些隱形成本必須透過財政手段來平衡。

立委黃秀芳指出，彰化縣政府財政處已評估，若依藍白版本，彰化明年的普通統籌加上各類補助款，將比今年減少27.17億元，根本是「未蒙其利、先受其害」。立委陳素月更直接點名國民黨籍彰化立委謝衣鳯，「明知這個版本對彰化不利，為什麼不吭聲？難道只有黨意、沒有民意？」

蔡易餘也帶領全體立委高呼「藍白回頭是岸」，並公開點名國民黨、民眾黨中南部農業縣市立委，包括張嘉郡、王育敏、張啟楷、謝龍介和陳菁徽等人。

蔡易餘強調，行政院版本同樣釋出超過一兆元的財源下放地方，但分配指標更為公義，呼籲上述委員在表決的關鍵時刻起義來歸，支持行政院版，為自己的家鄉爭取真正的公平，不要成為拖垮農業縣財政的歷史罪人。

照片來源：蔡易餘辦公室提供

