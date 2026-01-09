籲支持蘇巧慧讓雙北兒童同待遇 翁震州嗆黃國昌：不該轉移新北市府責任 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／新北報導

民眾黨主席黃國昌今（9）日直指「免費營養午餐政策，照出了立委蘇巧慧的虛偽」。對此，新北市議員翁震州表示，感謝黃國昌贊同新北市議會民進黨團所提免費營養午餐相關提案，也支持讓學童吃得更好。

翁震州指出，黃國昌可能不熟悉地方問政實務，若要真正改善新北學童的營養午餐品質，不能透過批評蘇巧慧，而是必須正面要求新北市政府負起責任。

翁震州也針對《財政收支劃分法》修法議題，替蘇巧慧說句公道話。他表示，蘇巧慧從一開始就清楚表態支持財劃法修法，並主張新北市應該拿到最多的分配款；然而在黃國昌與立法院國民黨團總召傅崐萁主導下，修法結果卻讓新北市人均分配款從6都最低變成全國最低。

翁震州指出，修法後原本人均分配已居全國之冠的台北市，與新北市的差距進一步拉大，台北市人均分配款甚至接近新北市的2倍，連新北市財政局長都直言「看了會吐血」。他質疑，既然台北市已宣布學童營養午餐免費，新北市的孩子憑什麼不能享有同樣待遇。

翁震州表示，若國民黨執政的新北市政府不願推動免費營養午餐政策，他呼籲市民在2026年給予蘇巧慧支持，讓新北市每一所公立國中小的孩子，都能吃得更均衡、也吃得更好。

照片來源：蘇巧慧粉專

