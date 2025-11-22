籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」
台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。
卓榮泰強調，行政院版《財劃法》修法目的在於讓中央能夠調節各縣市財源，提升地方自主財政空間、推動全台均衡發展，更直言依院版計算方式調整人口與土地權重後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助款的增加額，將是六都之中最高的一個市。
卓榮泰表示，近年中央與新北市府在多項重大建設上密切合作，包括高速公路、快速道路、捷運軌道、醫療體系及文化觀光設施等，累計新北市現行各項建設規模約8800億元，其中中央補助超過4600億元。他強調，重大基礎建設必須由中央與地方共同推進，方能順利落實。
針對財劃法修法，他指出，行政院版的核心精神就是讓中央具備調配能力，使各縣市能在公平的基礎上取得發展所需財源。院版計算中特別將65歲以上長者與14歲以下人口採1.2倍加權，使人口負擔較大的縣市能獲得更合理的資源分配，新北市因「地廣人多」成為六都中增額最多的城市。
不過，他亦強調，修法並非在比較「六都誰拿最多」，而是在於平衡六都與非六都的差距，避免資源長期集中於都會區，使其他縣市難以追趕，這也呼應總統賴清德所提出的「均衡台灣」理念。
卓榮泰進一步指出，《財劃法》修法最終要達成的目標，包括提升國人生活品質、落實中央與地方事權合理化、確保22縣市資源分配更公平，並深化地方自治精神。他呼籲立法院審慎檢視院版草案，確保修法能真正落實這些核心價值，帶領台灣國人成為更文明、更有建設的國家。
更多太報報導
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
其他人也在看
卓揆：交通建設持續前行 帶領國家更文明
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院長卓榮泰今（22）日出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮時表示，今日工程具有雙重意義，採青年日報 ・ 1 天前
台61線西濱新北段高架化動土 2028年完工
台61線西濱快速公路新北到苗栗路段平交路口改善工程新北段今天（22日）在林口動土，工程採高架立體化，工程總經費逾13.4億元，預計2028年8月完工，作為30公里高架化的第一段，串聯未來北台灣交通路網及西部走廊快速道路布局，也提升行車效率與行人安全，讓車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38自由時報 ・ 20 小時前
預計118年完工 台61線平交路口立體化新北段動工
【民眾新聞葉柏成新北報導】台61線西濱公路平交路口立體化工程新北段今（22）日舉行動工典禮，由中央投入超過27 […]民眾日報 ・ 17 小時前
政院版財劃法凶多吉少？民眾黨團揚言退回
行政院會20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，整體挹注地方經費高達1兆2002億元，民進黨立院黨團呼籲在野黨理性討論。不過，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（22）天表示，民眾黨團立場明確，將退回政院本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。中時新聞網 ・ 22 小時前
直擊／台北也有TWICE！3萬人爭先搶看 陶晶瑩還帶女兒來
「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，邀集74位民歌手同台、7小時馬拉松演唱122首經典，吸引近3萬歌迷欣賞。陶晶瑩今陪女兒去高雄看南韓女團TWICE的演唱會前，先以華語中生代歌手身分登大巨蛋演出，感性表示民歌手就是自己那個年代的TWICE，全場掌聲不斷，氣氛熱烈。鏡報 ・ 20 小時前
綠議員質疑北北基桃颱風假不同調 張善政曝有這些考量
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者黃雅蘭 桃園…中華日報 ・ 1 天前
中日關係惡化衝擊觀光業！中國旅行團大規模取消 日遊覽車公司虧損逾600萬
隨著中日關係持續緊張，中國政府呼籲國民暫緩赴日旅遊，東京台東區一間專營海外團體旅遊的巴士公司近期接連收到來自中國旅遊團的取消通知。據悉，自16日起短短5天內，該公司就接獲超過60團取消，估計損失超過新台幣3,000萬日圓（約新台幣600萬元）。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
扭腰、擺臀、揮手！ 馬杜洛學川普跳舞 「比愛心」拉攏年輕人
美國和委內瑞拉，從9月初開始，就因為美國打擊運毒船而交惡。最近，美軍除了在委內瑞拉外海集結重兵，美國聯邦航空總署FAA更對航空公司發出預警，表示航班飛越委內瑞拉領空，可能面臨「潛在危害局面」。至於在委內瑞拉國內，總統馬杜洛跳舞、彈琴還比愛心，拉攏年輕人響應抗美號召。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
金馬62 卓榮泰：政府作後盾讓台灣故事被世界看見
（中央社記者楊堯茹台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中央社 ・ 13 小時前
非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋
台中非洲豬瘟盧秀燕抱怨委屈，發現的把關者被罵到臭頭，但民代反轟盧秀燕，非洲豬瘟疫調荒腔走板她不願負責，只會甩鍋中央。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
行政院長卓榮泰出席台61線路口改善動土典禮 (圖)
行政院長卓榮泰（中）22日赴新北林口出席「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮。中央社 ・ 21 小時前
月世界成垃圾山主謀李有財 民進黨揭露「由藍轉綠」：依規開除黨籍
高雄知名景點「月世界」傳出遭人惡意傾倒垃圾，規模達數百噸，從垃圾殘骸中推測，主要是來自隔壁的台南，案件備受各界關注。近日，影武者被揪出，居然是深耕高雄16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。民進黨今（22）日在臉書發文，指出李有財過去曾為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。因涉案內容已嚴重違反民進黨黨紀律與價值，將依規開除黨籍。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 22 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 19 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前