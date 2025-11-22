籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」

行政院20日召開記者會說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰說明。廖瑞祥攝



台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。

卓榮泰強調，行政院版《財劃法》修法目的在於讓中央能夠調節各縣市財源，提升地方自主財政空間、推動全台均衡發展，更直言依院版計算方式調整人口與土地權重後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助款的增加額，將是六都之中最高的一個市。

卓榮泰表示，近年中央與新北市府在多項重大建設上密切合作，包括高速公路、快速道路、捷運軌道、醫療體系及文化觀光設施等，累計新北市現行各項建設規模約8800億元，其中中央補助超過4600億元。他強調，重大基礎建設必須由中央與地方共同推進，方能順利落實。

針對財劃法修法，他指出，行政院版的核心精神就是讓中央具備調配能力，使各縣市能在公平的基礎上取得發展所需財源。院版計算中特別將65歲以上長者與14歲以下人口採1.2倍加權，使人口負擔較大的縣市能獲得更合理的資源分配，新北市因「地廣人多」成為六都中增額最多的城市。

不過，他亦強調，修法並非在比較「六都誰拿最多」，而是在於平衡六都與非六都的差距，避免資源長期集中於都會區，使其他縣市難以追趕，這也呼應總統賴清德所提出的「均衡台灣」理念。

卓榮泰進一步指出，《財劃法》修法最終要達成的目標，包括提升國人生活品質、落實中央與地方事權合理化、確保22縣市資源分配更公平，並深化地方自治精神。他呼籲立法院審慎檢視院版草案，確保修法能真正落實這些核心價值，帶領台灣國人成為更文明、更有建設的國家。

