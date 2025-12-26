籲政府別畫錯重點 林富男：觀光立國不能忽略國家安全

林富男指出，一旦被貼上「地緣政治熱區」標籤，即使台灣社會運作如常，但國際認知是台海＝高風險，這不是行銷口號能立即扭轉的。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 海基會董事、陸委會諮詢委員、南台灣觀光產業聯盟總召集人暨高雄漢王洲際飯店集團總裁林富男，今（26）日受訪直言，台灣觀光近年陷入結構性低迷，除了產業端長期累積的價格與體驗落差，更關鍵的外在變數，是台海緊張情勢升高，使台灣在國際社會中被視為「潛在衝突地區」，觀光自然首當其衝。他說「把台灣觀光困境只歸咎於業者價格或服務，確實不完整；但若政府忽略『安全感』與『國際風險認知』，同樣是在畫錯重點。」

國際旅客不是不愛台灣，而是先怕風險

林富男的觀察，呼應媒體近日刊出「學者籲專注台灣特色、提升旅遊體驗」報導中，學界與旅宿業者對價格失衡、品質落差與人才培育的反思，形成「內外兩條線」的交叉檢視：一條是產業體質問題，另一條則是國家安全與國際風險認知。

林富男指出，國際旅客在選擇目的地時，「安全感」往往優先於性價比與景點豐富度。一旦被貼上「地緣政治熱區」標籤，國際旅行社、企業差旅、會展市場與保險機構都會同步轉趨保守。「即使台灣社會運作如常，但國際認知是：台海＝高風險，這不是行銷口號能立即扭轉的。」

他強調，「賴總統月前在 2025 ITF 談『以觀光立國』、2030 年觀光產值兆元目標，就必須同步提出一套能被國際理解、採信的整體安全敘事與制度作為，否則再多補貼與宣傳，反而成為產業的壓力來源。」

KPI下修與信心流失，惡性循環正在形成

談到今年來台旅客目標下修至 900 萬人次（且含外籍移工入境），林富男直言，這正好反映政策目標與現實落差。當市場預期轉弱，飯店、旅行社、遊覽車、餐飲與景區投資同時趨於保守，最終形成信心流失的惡性循環。

對於學界所提「價格控管、體驗升級、培育國際導遊」等建議，林富男表示高度認同。他坦言，台灣觀光長年存在旺季房價過高、服務品質不均、地方故事不足、語言與國際導覽能量不夠等結構性問題，導致國人逐漸形成「國內短遊、國外深度玩」的消費心態。

然而，他提醒，若政府論述只停留在「業者該檢討」，卻忽略國安風險對觀光的上位影響，「政治不穩與安全疑慮，會讓所有行銷與品質投資的邊際效益快速下降。」

林富男進一步指出，服務品質要真正提升，不能忽視觀光產業長期且結構性的人力短缺問題。他建議政府應從速、制度化開放外籍移工投入旅宿、餐飲與觀光服務體系，並結合語言訓練與專業認證，不僅補足人力缺口，也有助提升多語服務能力與國際接待水準，避免品質改革淪為空談。

三項「國家級工程」，才能真正振興觀光

林富男提出三項必須與產業改革並行的國家級工作：一是建立可被國際採信的「安全台灣」溝通架構，讓世界相信台灣穩定、可預期；二是觀光政策由補貼導向轉為制度導向，強化價格透明與品質標準；三是以台灣真實特色打造產品，將高山海島地形、科技城市與文化多樣性，轉化為國際旅客理解的深度體驗。

林富男最後強調觀光是最誠實的產業，國家形象、社會秩序、安全感與服務品質，終究會被旅客用腳投票。「要挽回國際觀光客，政府不要再畫錯重點。唯有讓世界真正相信台灣安全，產業端的努力，才有被看見、被放大的可能。」

