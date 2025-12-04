籲政府正視李登輝貢獻 台派團體促儘速設立紀念圖書館

台灣永社今天舉行「喜迎總統直選三十年，盼前總統李登輝圖書館早日落成」聯合記者會，台灣北社、辜寬敏基金會、台灣教師聯盟、台灣客社、台灣國、台灣獨立建國聯盟等民間團體代表出席與會（台灣永社提供）

台灣永社、辜寬敏基金會等多個民間團體今天舉行聯合記者會表示，明年適逢台灣首次總統直選三十年，已故前總統李登輝為台灣民主化重要推手，政府應盡速推動設立李登輝圖書館，以及正視設立圖書館所代表歷史與民主記憶意涵。

台灣永社今天舉行「喜迎總統直選三十年，盼前總統李登輝圖書館早日落成」聯合記者會，台灣北社、辜寬敏基金會、台灣教師聯盟、台灣客社、台灣國、台灣獨立建國聯盟等民間團體代表出席與會。

台灣永社指出，明年適逢台灣首次總統直選三十年，回顧台灣民主化歷程，李登輝任內推動總統直選，是台灣民主改革里程碑，為呼應這個重要民主成就，期盼李登輝圖書館能盡速定案推動。

台灣永社表示，台灣若能借鑒美國的總統圖書館制度，將該時期的官方文件轉化為公開資產並妥善陳列，確保相關文化能永久開放，對這個世代、下個世代的台灣民眾來說，是很寶貴教育資產。

辜寬敏基金會副董事長林宜正呼籲，政府應盡速推動設立李登輝圖書館，以及正視設立圖書館所代表的歷史與民主記憶意涵；台灣教師聯盟理事長潘威佑提到，這是讓下一代理解台灣如何步步走向自由的重要場域，是台灣公民教育不可繞過的重要篇章，因為教育是第一線的啟蒙力量。

台灣北社前社長李川信強調，李登輝讓台灣從威權走向民主，這個過程累積很多人付出，可見李登輝對台灣民主貢獻巨大，因此設立圖書館相當重要。

台灣北社社長羅浚晅表示，極權威脅尚在，在地協力者仍企圖倒退台灣的時刻，更應儘速設立李登輝圖書館，向李登輝致敬，也提醒所有台灣人，民主須守護、自由需付出，台灣的方向必須由台灣人共同決定。民主不是天上掉下來的，是人民打拼出來的。