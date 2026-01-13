籲政院提《校園安全專法》草案 劉書彬：法制化分流高風險生保校安

「割頸案」2023年底發生後一晃眼兩年多了，當時在新北板橋殯儀館出殯的亡者血諫校安問題，能否據此補好校安破洞不再釀憾，各界關注。（圖／CTWANT攝影組）

民眾黨立委劉書彬今（13）日表示，國民教育學生安全是第一順位，但「割頸案」等治安事件讓校園是風聲鶴唳，或許可參考德國、日本早已實施「學校威脅評估」、「危機管理團隊與演練」、及「外部警政支援網絡」等方式，藉此釜底抽薪改善校園安全危機。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為《校園安全專法》草案納入高風險學生分流教育是刻不容緩。（圖／CTWANT攝影組）

2023年12月在新北市一所市立完全中學發生的國三生校園割頸案，儘管已事過2年仍餘波盪漾，案件現在在司法攻防上訴三審階段，關心的民眾仍不時隨著更新消息心情起伏。據了解，儘管2025年底台灣高等法院對此案二審判決中，已審酌於一審兇嫌郭姓少年判9年、教唆嫌疑人林姓少女判8年似有過輕，因此合議庭考量醫療機構的再犯風險評估報告，撤銷原判決並加重刑度，目前郭姓少年被依殺人罪改判有期徒刑 12年、林姓少女則被依教唆殺人改判有期徒刑 11年。

臺灣高檢署針對「割頸案」二名被告上訴了三審，最高法院（圖）料將以法律審再檢視程序問題。（示意圖／方萬民攝）

儘管高檢署考慮量刑仍似有過輕而在元月上訴三審，而三審主要就程序問題「法律審」一般並不開庭，但家屬對前頭審理期間疑似合議庭有承審法官因著修復式司法要被告「孝順家屬」等言論非常不滿，喊出應處以30年以上有期徒刑重刑，這些料將在三審程序中再次被檢視。

身為立法院教育及文化委員會召委的劉書彬對此批評，從監察院就行政層面介入的調查顯示，加害學生早在轉學前就已是保護管束與「曝險少年」，轉學後也持續出現缺課、涉入幫派等搞事行為，甚至「攜刀」上學嚇壞了同學，這些都是早已可預見的校園安全風險，但制度卻沒辦法讓這些訊息整合，學校也沒被授權或擁有適當工具去「接住」高風險學生。

劉書彬坦言，儘管司法有其邏輯與脈絡，但不少人確實認為目前量刑與社會期待之間有落差，另外愈來愈多未成年者犯罪受保護而減輕其刑甚至免於問責的消息傳出，這也容易成為不肖成年人據此招募未成年人成為不法「魁儡」的誘因，問題甚大不能再拖延。

劉書彬進一步呼籲，行政院應立即提出《校園安全專法》草案，建立風險分級制度，讓「高風險學生過渡教育與分流」機制法制化，完成司法、教育、社福資料的合法即時銜接，讓教育現場不能再單打獨鬥，學校老師們也不能再成為第一線孤軍。

她舉例，若要有系統、有制度的校園風險防線，不妨參照德國、日本早已實施的「學校威脅評估計畫」，確實由教育部國教署攜手各縣市教育局處研擬大致方向後，再由各縣市教育局處輔導下轄學校跨處室填寫量表，另外也能像地震演練一樣，定期舉行校園安全「危機管理演練」，同步導入「外部警政支援網絡」通報鍊，不能讓制度徒留具文，學生安全淪為真空漏洞。

※CTWANT提醒您，未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

