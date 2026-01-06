籲教育部修法調降班級人數 全教總：勿被動等人口減少

教團近十年倡議幼兒園班級人數從30人調降到24人，教育部透過幼教公共化政策承諾在114學年度達成目標，但全教總指出，教育部僅以行政命令執行而非正式修法，導致多數園所落實困難，追問法制化進程，回應總是矛盾與推託。

全教總幼教主委楊逸飛批評，「教育部回應說，要等公共化比例到一定程度，但問了兩年從來沒有說這『一定程度』是什麼時候、什麼程度。因為已經少子化了，部會就在等人口自然下降，各地方就會達到一班24人。」

廣告 廣告

全教總認為，教育部不能被動等少子化導致人口下降，班級人數會自然達到24人，而是即刻修《幼照法》讓園所依循。而普特融合教育下，國小到國高中有不少特生，老師要花更多時間協助跟指導，但現行標準國小29人、國中30人、公立高中34人、私立高中44人的規模，就班級經營與教學品質都不是好事。

全教總高中職主委巫彰玫指出，「我們知道說，其實有些班級甚至是超過原本的核班人數，因為你滿額，滿額又加上特生就可能一個班會多一個、兩個學生，這樣的話其實也不利於說不管是特生或是普生，對兩邊來說其實品質都不是很好的。」

呼籲教育部訂定階段性計畫，逐年調降每班人數，國小每班24人、國中25人。而教育部所屬的國立高中與私立高中職，這兩年是每班各降一人，今（2026）年8月、115學年，國立高中每班上限33人、私立高中每班43人，但不能因116學年是龍年就停止執行階段性調降。