籲新北兒少醫療補助要到位 黃淑君促落實社安網「一主責多協力」

248251223a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員黃淑君於預算審查時，針對「安置兒童少年機構業務」及「辦理早期療育社區資源中心及強化發展遲緩幼童社會療育服務」2項計畫提出保留動議，要求社會局補足弱勢兒少醫療補助資金。黃淑君指出，目前新北市弱勢兒少醫療補助僅針對未滿12歲孩童，相較台北市補助至18歲的標準，導致12至18歲青少年面臨保障缺口，預估2100萬元的經費需求應於115年編列到位，確保弱勢兒少健康權益不因行政程序受損。

廣告 廣告

黃淑君強調，弱勢家庭資格認定極為嚴格，包含低收、中低收入戶及特境家庭，這些孩子最需要政府支持。她認為，早期療育及醫療支持能有效降低孩童障礙問題與未來社會照顧成本，市府應儘速修訂「新北市弱勢兒童及少年醫療補助」辦法。由於侯市長任期僅剩最後1年，這段成長期對孩子極為珍貴，黃淑君呼籲市府應在有限時間內立刻啟動，而非再虛耗1年。

針對預算規劃與相關訴求，社會局長李美珍給出具體承諾，表示將針對黃淑君提出的所有問題，於2星期內完成整體研議方案。李美珍說明，雖然115年度預算已編列，但若要全數補足醫療補助2100萬元缺口，內部仍需重新進行盤點與評估，市府會朝擴大照顧範圍至未滿18歲弱勢兒少的方向努力，務求在最短時間內完善福利政策。

此外，黃淑君重申社會安全網轉型的緊迫性，她形容目前的社安網像是靠社工一人在打結撐著，一旦社工因壓力過重崩潰，整體防護體系就會瓦解。她強力要求社會局必須真正落實「一主責多協力」策略，統籌警察、消防、衛生、民政及教育等單位分擔重任。李美珍對此表示認同，強調社安網2.0核心即是跨局處合作，避免讓單一社工在第一線孤軍奮戰。

黃淑君要求社會局在下一次加開臨時會前，必須列出兒少補助修法與社安網精進作為的具體改善進度，這不僅是預算分配的優化，更是要透過制度建立讓社工能安心執行任務。黃淑君期待市府拿出積極作為，讓新北社安網不再僅依賴個人努力，而是透過制度化力量，真正接住每一個有需要的家庭。

社會局承諾未來將明確界定案件主要權責單位，由各局處窗口共同負責服務個案，確保網絡連結更加穩固。市府會透過跨局處合作機制，朝向建構更全面的社會守護體系努力，讓醫療補助與社會照顧能實質覆蓋至18歲。這項研議報告將於下一次臨時會前提交，作為衡量新北市落實兒少權利保障的重要指標。

照片來源：新北市議會影音翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北市首例「580專案」正式簽約 林金結力促土城紅單危樓重生

新北三芝兒二公園改建動工 鄭宇恩爭取全齡共融並增設滑梯

【文章轉載請註明出處】