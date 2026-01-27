籲新北市府把握新台幣改版契機 藍議員：讓淡水之美躍上國幣

國民黨新北市議員陳偉杰登上淡江大橋。（陳偉杰提供）

中央銀行日前宣布推動新台幣鈔券改版，並確定新版設計不再納入政治人物，同時啟動「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，引發各界關注。對此，國民黨新北市議員陳偉杰表示，這項決定有助於讓國幣設計回歸文化、生活與土地價值本身，避免政治爭議，也是一個讓城市意象被世界看見的重要契機，呼籲新北市政府「全體動起來」，積極爭取讓淡水之美躍上國幣。

陳偉杰指出，他早在市議會總質詢時便明確要求市府盤點新北具代表性的城市意象與重大建設成果，提出具體策略參與國幣改版討論。他強調，國幣不僅是交易工具，更是承載國家形象、文化底蘊與世代記憶的重要象徵，設計內容應反映人民的生活經驗與土地情感，而非停留在人物符號。

陳偉杰認為，新北市長期在公共建設、工程技術與城市治理上累積深厚成果，具備高度辨識度與國際能見度，卻經常在國家級文化象徵中被低估或忽略。此次鈔票改版正是翻轉印象的關鍵時刻，市府不應被動等待，而應主動提出論述，清楚說明「為何新北值得被看見」。

他特別點名今年即將通車的淡江大橋，認為是最具代表性的城市意象之一。淡江大橋不僅是世界最大單塔不對稱斜張橋，更巧妙結合工程力學、美學設計與淡水夕照的自然景觀，兼具技術高度與文化深度，充分展現新北市在工程實力、工藝精神與城市美學上的整合能力。

陳偉杰進一步指出，淡江大橋不只是交通建設，更是一件融合工藝、設計與土地情感的公共作品，若能透過國幣設計呈現，有助於向國內外展現台灣與新北在現代建設與文化美學上的成熟度，也能強化市民對自身城市的認同與驕傲。

他也強調，這次票選不只是設計選擇，更是全民共同討論國家形象與文化方向的重要時刻。新北市在公共建設、工藝精神、自然景觀與人文底蘊上皆具高度代表性，市府不應缺席，更不該錯失發聲機會。

