籲朝野坐下對話 卓榮泰轟藍白：擋總預算、國防預算，難道台美關稅也要擋？

行政院長卓榮泰質疑，在野黨擋總預算、國防預算，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？（圖／行政院提供）

立院藍白十度聯手封殺中央政府總預算及國防特別條例付委審查，總統賴清德昨喊話「不看僧面看佛面」，呼籲朝野有共同責任向人民負責。行政院長卓榮泰今天（28日）受訪時批評，在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？希望快要過年了，大家如果還有心思，年前能不能好好的坐下來對話。

行政院卓榮泰今天上午出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，並接受媒體聯訪。卓榮泰表示，立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延宕了153天，他希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？

卓榮泰指出，人民已經非常不耐煩，政府是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利來執行，這影響的不只是單項而已，是影響到整體國家在今年總預算整個施政的方向跟進度。

卓榮泰續指，預算延審1個月影響很大，包括要按時間去進行計畫、發包等等的作業，已經造成實質上的影響。政府在這1個月當中想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨對話、溝通、協商，但是完全不得其門而入，「我們希望，快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好的坐下來對話」。

卓榮泰提到，他今天來參加的是一場研討會、一場對話，對話是重要的，理性的坐下來對話才能解決各種問題，希望對話之後，給大家一點時間，過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧。



