籲查妨害司法公正罪 黃國昌告發府院關說大法官

民眾黨主席黃國昌（中）開記者會指控府院高層不法關說大法官妨害司法公正罪。 （中央社）

記者孫曜樟、陳柏翰∕台北報導

針對憲法法庭日前做出一一四年憲判字第一號判決憲訴法違憲引發爭議。民眾黨主席黃國昌二十三日引用媒體報導赴北檢告發府院高層曾試圖透過中間人關說大法官蔡宗珍，嚴重踐踏憲政紅線，涉嫌「妨害司法公正罪」，請總統府與行政院公開說明，並呼籲檢方立即保全證據並傳喚蔡宗珍作證，查明幕後指使者以維護司法獨立。

民眾黨立院黨團二十三日舉辦「揪出法治崩壞，踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會。黨主席黃國昌表示，「憲法訴訟法」早在去年十二月三讀修正，立法院今年一月否決覆議案、維持原決議，賴總統也依法公布法律，但五位綠色大法官竟跳出來宣告憲訴法違憲，過去一年的時間，這些大法官難道在司法院領乾薪嗎？

黃國昌說，依據媒體披露，在憲法法庭審理相關案件期間，傳出有三名大法官立場一致，府院方面旋即指示與蔡宗珍有私交的黨政高層進行溝通，但遭蔡拒絕。此舉已非單純政治運作，而是觸犯了今年五月甫三讀通過的《刑法》妨害司法公正罪章。

黃國昌在遞狀後表示，他相信蔡宗珍的風骨，呼籲北檢應嚴肅偵辦，不可因涉案者為執政黨人士就包庇吃案，並建議檢方優先傳喚蔡宗珍說明「誰找妳關說」，讓案情水落石出。

民眾黨團副總召張啟楷隨後補充，媒體報導指涉的關說者層級恐達政務委員，情節重大，檢方應順藤摸瓜，還原真相，切勿讓政治黑手操控司法。