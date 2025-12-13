籲柯文哲別濫用曼德拉 張景森：先成可負責、對話政治人物 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

前台北市長柯文哲因京華城案遭羈押禁見1年，今年9月交保後，近期在個人平台推出「土城十講」系列影片，更直言希望能像曼德拉「不願讓仇恨永遠囚禁我」；對此，前行政院政務委員張景森今（13）日呼籲，柯文哲應先活成一個可預期、可負責、可對話的正常政治人物。

「得了吧，什麼曼德拉！」張景森說，他身為柯文哲的最老戰友，至今也沒有對柯放棄期待的朋友，看到其獄中反省，有感的是曼德拉被關27年，柯文哲才關1年，精神狀態就昇華到這種程度，實在令人哭笑不得。

張景森認為，曼德拉的核心不是「受害敘事」或「英雄光環」，而是3件事：承擔、節制、與和解的能力。他更勸柯文哲，若要做歷史人物，得先有歷史人物的重量，在權力到手時不濫用、在情緒高漲時能降溫、在支持者想衝時敢踩煞車。他說，「柯文哲最常給人的感覺剛好相反，情緒帶著走、話說了又改、責任切得很快，最後只剩『我被迫害』這一套自我敘事。」

「台灣政治不缺悲情劇本，缺的是可以相信的人。」張景森進一步說，要被尊敬，不必當聖人，只要做到依法討回公道、對曾幫助的人心懷感恩；只要本著原來就有的本性，講話算話、制度優先、對事不對人、犯錯就認、該道歉就道歉、不要把所有人都當敵人。他說，把這些真的做好，一個正直的亞斯伯格比什麼曼德拉的新角色更實際，但也更有用，柯文哲別急著更改人設，先學會敢做敢當做自己，做個負責任的人。

張景森也建議柯文哲2重點，司法部分，只要認真打官司、讓法官去裁判就好，台灣的法官基本上態度都是公正的，不要繼續在司法上做文章。另外在政治方面，若用「狗仔頭」做黨主席，民眾黨還能算是一個正派的政治團體嗎？柯文哲如果惜才，應該要叫黃國昌公開承認錯誤、改過自新。

張景森認為，民眾黨現有8席立委，足以讓立法院理性正常運作，這樣對國家的貢獻就很大了，不要為了想要奪權，整天想著藍白合，寧願當花蓮的小弟。他續說，要談聯合政府，為什麼要排除民進黨？先去跟賴清德總統懇談一下，明天台灣的政局就變天了，國家就安定了，這才叫「關鍵少數」，結果關鍵少數不做，黄國昌偏偏要去做「關鍵小弟」，跟在立委傅崐萁旁邊虎虎生風，在那邊出計獻策惡搞台灣。

張景森喊話柯文哲「不要忘了2014年你從政的初心」，柯已經濫用了「蔣渭水」，又濫用了「台灣民眾黨」這個黨名，但卻未必真心follow他們的台灣精神；故懇請柯千萬不要在追求虛妄的權力中，繼續濫用曼德拉了。

照片來源：取自張景森臉書

