籲民眾挺彈劾護憲 洪秀柱：賴政府正踐踏憲政、架空制衡

洪秀柱。截自洪秀柱臉書



記者周志豪／台北報導

今天是行憲紀念日，國民黨前主席洪秀柱下午批評，78年前，這部憲法承載的是制衡權力、保障民權、守護民主的初心；78年後，我們卻在賴清德政府手中，看見踐踏憲政、架空制衡、恣意而為的毀憲亂政。

洪秀柱表示，「士大夫之恥，是謂國恥」，一個執政者若對違憲濫權毫無羞愧，受害的不是反對黨，而是整個國家，而執政者不知羞恥，如何談治理？不守憲法，何來正當性？

洪秀柱說，守憲，是總統的第一責任；毀憲，人民絕不能沉默；也肯定在野黨依法號召彈劾賴清德，挺身而出，啟動護法、護憲行動，行憲紀念日，不該只是儀式性的放假，而是對權力者的嚴格叩問。

