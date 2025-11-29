籲民進黨別死抱非核神主牌 羅智強：安全前提下儘速重啟核電 7

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

昨日經濟部公告核二、核三廠評估具備再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫。對此，國民黨團書記長羅智強今（29）日公開呼籲民進黨政府，在確保安全的前題下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解，若只是以拖待變，「民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶」。

經濟部指出，依台電規劃，核二、核三廠的再運轉計畫預計將在2026年3月提送核安會審查。不過，兩廠的自主安全檢查期程存在差異，核三廠尚須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年才能完成；核二廠則因反應爐內尚有使用過的核燃料，須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空後才可進行相關安檢，因此期程將比核三廠更長。

對此，羅智強表示，民進黨政府為騙票死抱非核神主牌，激進式的推動綠能，造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象，這些都是錯誤能源政策所造成的惡果。

羅智強強調，不論賴政府是因電力備轉容量不足，或是因在鉅額財務壓力下不得不改邪歸正，就請民進黨政府儘速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定的用電，解救台電、中油脫離無止境虧損的無底洞，才是當前政府刻不容緩，最該做的事。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫

