籲源頭過濾未具名惡搞投訴 劉書彬談校事會議：回歸校園輔導本質

近年全台的中小學吹起「校事會議」風潮，讓不少第一線老師風聲鶴唳。圖僅示意，非指涉任何特定學校。（示意圖／周志龍攝）

民眾黨立委劉書彬今（25）日表示，學校是教育機構，對於校內事件應回到教育本質對個案充分輔導，對有涉入刑事問題者，輔導當事人對外報案，而不是讓學校搞得像調查機關，校園風聲鶴唳，老師膽戰心驚。

身為立法院教育文化委員會召委的劉書彬近日與關心教育的幾名委員召開「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會，會議中討論校園近期吹起「校事會議」風潮，在在對教師士氣衝擊，也惡化「教師荒」現象。儘管教育部對此提出「增訂投訴過濾門檻」、「納入輔佐人」等過濾機制，還說要替學校增能處理校園事件的能力，並分流輕微個案回歸專業輔導，並進一步喊出2025年底要完成修法，但不少與會教師代表仍難放心。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為校園事件的本質仍是「輔導」為重。（圖／CTWant攝影組）

劉書彬也直指，統計受理的1,000餘件校園事件中，根本只有6件是教師調查結果情節重大、不適任而遭到汰除，根本百分之1左右，如今「大砲打小鳥」，各校由於法規不完善卻又不敢任意喊停，只能被迫成為調查場域，搞得教師七葷八素各個誠惶誠恐驚，而師培學生就算取得教師資格後，看到這種情況也嚇壞了，難以樂意投入教育第一線，然後教師荒就這樣惡化，這就是惡性循環。

劉書彬直言，從受理機制就該進行根源改變，那種不具名加上舉證乏力者都應初步排除不受理，也要在受理程序明訂「親師生溝通預防機制」，從源頭過濾胡鬧、栽贓的問題，不要把老師當「賊」看，畢竟多數老師是正常優良的。

校園事件近年呈現指數成長，但調查後多有冤情。圖為一名「校園事件」苦主向CTWant陳情自己的委屈。（圖／周志龍攝）

劉書彬說，原本不適任教師就有教評會和考核機制，近期搞了個「校事會議」是疊床架屋，只要接獲檢舉就會進入校事會議流程，很多校長即使心知肚明檢舉案無理，仍不敢隨意喊「卡」，但很多案子是一時情緒基於誤解，根本源頭就該排除。她示警，目前《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》一路扭曲立法意旨辦下去，失控的國教現場只會把更多有志之士嚇跑。

劉書彬話鋒一轉，肯定教育部提出的修法方向，能新增輔導、預防與輔佐人機制，但仍有為德不卒，不妨把這部行政命令加入「輔導」二字，變更為《高級中等以下學校教師輔導解聘不續聘停聘或資遣辦法》，才能落實學校為教育場域的核心意義，「別把辦學變成辦案」她苦口婆心。

