籲無人機業者表態 賴清德：若無所謂「相關預算就不會過」

賴清德總統出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動。（圖：何欣純服務處提供）

賴清德總統今（9）日前往臺中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，面對無人機業者，賴清德總統說，必須要由你們清楚表達你們的態度，如果你們無所謂、沒有意見，那國防特別預算當中相關無人機產業經費就不會過，中央政府總預算可能還會一拖再拖。他表示，推動無人機產業是國家重大政策，希望臺灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心。

賴清德總統在這場活動致詞中，花了不少時間說明總預算拖延的問題，他說，實在搞不清楚，不知道未來立法院要怎麼審預算？2026年的預算跟2027年的預算要一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？一年度的預算都超過三兆，你怎麼審？同時兩個年度的預算在審，你怎麼審？更何況影響國家之重大！今天語重心長跟大家說明情況，大家一起努力，他不會放棄，因為這對國家來講太重要了，希望大家跟他一起繼續努力，讓預算可以盡速通過，讓我們產業能夠盡速蓬勃發展，共築全球無人機產業的版圖。

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賴清德說，目前政府面臨非常大的困難，就是無法獲得立法院的支持。自己在立法院12年期間，曾任在野黨與執政黨幹事長，即使過去民進黨執政時面臨朝小野大的局面，也從未見過如同現今立法院運作的情況，相關發展也引發社會各界高度關注。他提到，民主政治就是政黨政治，政黨政治的競爭在所難免，但反對仍應有界線。政府為了國家安全與發展經濟所提出的《國防特別預算條例》，無人機產業發展的經費竟遭全部刪除，僅通過7,800億元對美軍事採購預算。然而，7,800億元其實也不足以支應臺灣與美國之間的軍事採購金額。

賴總統指出，依照法律規定，今年度中央政府總預算應於去年11月底前完成審議，然而至今仍未完成審查通過。此外，無人機相關經費並非僅編列於《國防特別預算條例》，中央政府總預算也有相關編列。然而，如今已進入6月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍未完成審議通過。政黨競爭在所難免，但不能犧牲國家利益、毫無限制地抗爭，不能影響普羅大眾、產業發展和國家安全。

此外，賴清德總統也提到，在人工智慧快速發展的時代，全球已看見人工智慧產業的重要性，而從中東戰爭及俄烏戰爭的經驗中，也能看見無人機產業的市場。無人機不僅應用於戰爭場域，在食、衣、住、行等各項領域，未來都將有廣泛的發展空間。如果無人機產業發展好，不僅強化國家安全，也可以帶動經濟發展。

談及國際布局，賴總統強調，臺灣發展無人機產業不僅著眼於國內市場，更要積極拓展外銷。臺灣位處印太第一島鏈關鍵位置，也是全球非紅供應鏈及民主價值鏈的重要夥伴，在國際市場具有高度信任空間。然而，要進一步拓展海外市場，仍須取得國際認證。因此，行政院、經濟部、工研院共同努力，透過臺美合作，臺灣已經成為美國境外第一個 Green UAS 認證機構。換句話說，大家所生產的無人機，不必再送到美國或其他國家進行驗證，在臺灣就可以完成認證；驗證通過後即可外銷，這對臺灣無人機產業的發展有莫大的幫助。

賴總統進一步指出，經濟部與工研院也持續為臺灣無人機產業推動包括非紅供應鏈及資訊安全等認證工作，這些工作其實非常重要，包括飛航控制、衛星導航、通訊等三大晶片，以及飛航控制、地面控制等軟體，都需要資安及非紅供應鏈認證，未來政府也會協助大家取得這些認證。

立委何欣純也表示，過去有人形容機器人產業是「大腦在台北、身體在台中」，但台中的企圖心不應只做身體，也要做頭腦，無人機產業同樣如此，台中不能只是製造基地，更要成為研發、測試、製造、整合與國際商務布局的重要新核心，讓軟硬體整合都能在台中實現。未來她會持續爭取中央在台中設置無人機智慧製造中心，並串聯產官學研資源，讓台中成為台灣無人機產業鏈中最關鍵的智慧製造基地。（張文祿報導）

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