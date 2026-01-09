籲營養午餐免費中央不應卸責 新北國民黨團：別讓地方獨扛

248260109a03

針對台北市全面啟動營養午餐免費政策，新北市長侯友宜近日坦言，若新北全面跟進，初估每年將新增46億元支出，市府正積極盤點整體財政狀況，並為2027年預作「適時調整」的準備。新北市議會國民黨團對此表示，提升學童食育權益是各界共同期待，在新北坐擁超過404萬人口、人均預算長期偏低的結構性現實下，中央政府應負起統籌責任，不應讓地方政府獨力承擔龐大財源。

黨團書記長王威元分析，新北市作為全國人口最多的直轄市，教育資源投入雖高居全台前茅，但面對結構性的財政壓力依然沈重。他強調，營養午餐若定位為全國一致的基本照顧政策，其制度設計與財源分擔便不應由地方縣市單打獨鬥，中央應建立跨縣市的統籌機制，確保全國學童都能享有平等的福利照顧，而非放任單一縣市自行吸收沈重的財政負擔。

副書記長黃心華坦言，營養午餐政策攸關國家對下一代的食養承諾，不應淪為縣市間的財政競賽，更不該演變成各縣市苦撐的財政包袱。他認為，真正負責任的施政應由中央主導全國制度規劃，透過合理的財源分擔比例，讓地方得以在財政穩健的前提下精進品質，而非被迫在「免費」與「排擠其他教育政策」之間陷入2選1的困局。

副書記長蔡健棠指出，目前各縣市皆面臨嚴峻的預算排擠壓力，例如台南市評估全面實施將新增約8.5億元支出，反映出地方政府在缺乏預算對接下的審慎態度。他主張，教育經費應精準投入於對孩子成長最有意義的政策上，若缺乏中央支持，強推全面免費勢必引發負面的連鎖效應，甚至排擠到弱勢補助或其他重要的社福支出。

副書記長游輝宂強調，營養午餐政策不應簡化為免不免費的2分法，孩子每天吃進去的實際品質才是關鍵。他主張，從產地溯源、烹飪流程到配送儲存的每一個細節都必須專業監控，唯有從產地到餐桌全面把關，才能真正讓學童吃得安心、家長放心。

黨團幹部陳家琪進一步拋出數據質疑，指全國落實午餐免費每年僅需約200億元經費，相較中央能輕率編列高達1.25兆元的軍事採購特別預算，未來每年對美軍購預計額外支出超過1500億元。她感嘆，兩者權重顯失平衡，難道守護下一代的每日營養需求，其重要性不值得中央優先正視？中央應將資源優先投入於民生照顧，而非放任地方自謀生路。

黨團最後重申，市府目前每年已投入約13.5億元於營養午餐補助，包含推動「安心蔬菜」、「國產可溯源食材」及「美熱地計畫」，確保食材來源安全與熱食供應量能穩定。這些施政成果均是黨團長期訴求與市府共同精進的實績，未來將持續要求中央正視地方現實困境，回歸以孩子福祉為核心的公共討論，讓每一分公帑都精準落實，真正終結因制度缺口導致的福利落差。

