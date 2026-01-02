籲立院尊重長輩儘速通過總預算！賴清德與阿嬤畫畫笑開懷：林國漳是未來宜蘭縣長

賴清德大讚阿嬤們有職業水準，可以開畫展。 圖：翻攝自共訊

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（2）日赴長照機構關心長者，並與阿嬤們一起作畫，大讚阿嬤有職業水準，可以開畫展。他也呼籲立法院應該要尊重長者，趕快通過總預算，讓政府有更多經費照顧大家。此外，他也向現場長者介紹，民進黨宜蘭縣長提名人林國漳會是未來的縣長。

賴清德今上午赴宜蘭參訪「財團法人耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」，一下車見到林國漳就關心對方說，「還好嗎？」

賴清德與阿嬤們一起著色，還被現場指導。 圖：翻攝自共訊

賴清德到日照中心時，有一位阿嬤擔心手髒不敢跟總統握手，但賴清德直喊，「沒關係啦，握一下啦，新年快樂。」另個阿嬤隨即拿起一張著色圖說，「這張要給總統的。」逗得賴清德哈哈大笑地說，「妳畫得這麼漂亮，我哪有辦法。」

隨後，賴清德也拿起畫筆著色，還被阿嬤們現場指導。他看著阿嬤的作品，直言有職業的水準；又看到以阿嬤畫作為主題的專屬年曆，聽到兩人以前都是家庭主婦，讓他直呼「以前沒有好好栽培」，畫得這麼漂亮，這個可以開畫展。

賴清德看阿嬤泡溫泉，還關心水溫多少。 圖：翻攝自共訊

賴清德並參觀機構環境和小規機夜間喘息房，也與溫泉泡腳及彈力球運動的長輩們互動。他也當場向長者介紹，這是林國漳律師，是林建議他來看這個安養中心，全台灣日照中心只有這間有溫泉，其他都沒有。他介紹時還說，林會是未來的縣長。

賴清德與長著們一起慶生切蛋糕。 圖：翻攝自共訊

賴清德也與現場長者一同慶生切蛋糕，隨後表示，如果總預算沒有通過，長照3.0就無法如期推動，會受到影響。他會請行政院好好跟立法院商量，有句話是「不看僧面看佛面」，應該要尊重長者，趕快通過預算，讓政府有更多經費照顧大家。

阿嬤熱情向賴清德分享她玩益智遊戲。 圖：翻攝自共訊

賴清德開場致詞時表示，前總統蔡英文上任提出長照2.0政策後，今年政府將進一步推動長照3.0，結合地方政府及民間機構共同面對高齡化挑戰。他強調，長照政策推動不分黨派，政府也全力支持地方需求，在林國漳的建議下，去年行政院給予宜蘭縣政府興辦長照服務工作經費約10億元，縣府團隊也另向中央爭取了長照及前瞻等計畫額外3億元經費補助，期盼未來持續關注宜蘭縣的長輩及年輕人。

