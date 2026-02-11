籲立院速審政院版國防條例 賴清德：恐影響對美軍購優先順序

總統賴清德今與國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人共同召開記者會，針對行政院版本《國防特別預算條例》草案，提案至今已經過2個月仍未能付委審查一事，公開向民眾說明特別預算內容及重要性、政府對國軍待遇的重視，呼籲立法院能在新會期開議後順利通過。

賴清德指出，日本今（2026）年國防預算為台幣1.8兆元、南韓為1.4兆，菲律賓也有增加，台灣身為印太地區維持區域和平穩定的重要成員也不能例外。賴清德並強調，面對中國的軍事威脅，提升國防預算絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心。

而在軍購方面，賴清德表示，美國等主要軍備供應國當前產能早已排滿，但美國政府已向我國發出報價單，同時獲得美國參眾議院跨黨派支持，不過台灣卻遲未通過預算案，除了可能讓台灣跌出向美軍購的優先名單，延宕未來關鍵武器裝備交付，還會讓國際社會質疑台灣守護國家的決心。

顧立雄則說明，台灣國防預算自2017年蔡英文政府時期編列3557億起逐年增加，至2024年編列6074億，成長幅度達70.8%，顯示國家對國防的重視。2026年度則規劃編列8060億元，這樣的國防資源挹注，對於投資新式武器裝備、維持現有系統妥善以及照顧官兵福利待遇、吸引優質人才都有所助益。

針對在野陣營以政府未編列為國軍加薪預算為由而拒絕審查預算案，賴清德回應，有關政府不照顧軍人指控是完全錯誤的連結；顧立雄則強調，若加上軍公教4次調薪，近年總共已為國軍加薪27次，。截至2025年底，國軍留營率達87.2%，志願役相較2024年也成長3000多人。

（圖／國防部提供）

（圖／國防部提供）

梅家樹則說明強化防衛韌性及不對稱戰力的特別預算內容，其中防衛作戰的兩大準備方向為「多域拒止」及「韌性防衛」。

多域拒止

包含整體飛彈及空中防禦，以自製及新購各類型防空飛彈系統，建構從高中低層次有效攔截；濱海打擊作戰，將建置低成本的攻擊型無人機、自殺式無人艇、布雷等，阻止敵軍登陸；縱深作戰的武器裝備則有M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等，削弱敵軍登陸戰力。

韌性防衛

無人機作戰方面，除了要削弱敵軍的密集無人機攻擊外，也要建立攻守兼備的無人機作戰系統；C15ISR系統則著重人工智慧的決策資源，獲得戰術網路情資的分享套件；後勤支援能量目標為增擴軍備產線、增購彈藥存量，與美共同合作研發新興彈藥及武器。

（圖／國防部提供）

賴清德指出，美國最新戰略強調集體防禦、責任分攤，就印太的區域和平穩定而言，區域內各國皆要分擔責任。與日韓相比，台灣的特別預算1.25兆分8年編列，一年也僅約1500億，若再被阻擋要如何展現台灣防衛的決心，不希望台灣因此成為印太集體力量破口。

至於為何強調特別條例一定要通過政院版，而非在野黨提出版本，賴清德回應，除符合政府行使行政權、立院負責監督的憲政要求外，在野版本缺乏國防部的專業規劃，較難訂定符合建軍需求的各項武器購買規劃；不過賴清德也提到，歡迎在野黨針對院版條例提出修正動議。