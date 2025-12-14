籲綠「給林岱樺溫暖」 林佳龍：別讓風箏斷線

林佳龍聲援林岱樺，籲黨內給溫暖，別讓風箏斷線。(圖/林佳龍臉書)

民進黨高雄市長初選「4搶1」，下個月結果即將出爐。其中，因為助理費案遭起訴的民進黨立委林岱樺，不斷喊話，希望綠營給她一個公平的初選。今天（14），林岱樺所屬的「正國會」掌門人、外交部長林佳龍，也再度聲援，他強調黨內一定要給林岱樺更多溫暖，「不要讓風箏斷線」。

林佳龍聲援林岱樺，籲黨內給溫暖，別讓風箏斷線。(圖/林佳龍臉書)

外交部長林佳龍 vs. 前總統陳水扁：「我覺得我們要有同理心，我們也要重視法治精神，她有貪汙嗎，錢有放到自己口袋嗎，這都要去釐清，不要說未審先判。」要黨內不該未審先判，身為正國會掌門人的外交部長林佳龍，之所以如此感嘆，全因要參與民進黨高雄市長初選的林岱樺，深陷助理費案。

外交部長林佳龍 vs. 前總統陳水扁：「七屆的立委，就因為有人去檢舉，就用這個來辦案，先給她未審先判，我們也有可能每個人都遇到，也包括過去的國務機要費，甚至所謂包括阿扁總統以外，馬英九總統也遇到過。」民進黨立委林岱樺(11.24)：「檢調配合惡質的媒體，用盡各種手段，要讓岱樺斷手斷腳。」

畢竟在各大造勢活動上，都高聲疾呼司法追殺，如今林佳龍再度聲援林岱樺，連主持人前總統陳水扁，都有感而發。前總統陳水扁：「你也是正國會的掌門人，所以你給她鼓勵，我相信這個是很溫暖，不只會做官做事情，也很會做人，這我要給你稱讚。」

外交部長林佳龍則表示，「換個角度來說，民進黨也是一個，我們很多同志，要怎麼給她溫暖，你不要讓這個風箏斷線，因為這裡面也牽涉到，她的支持者，很多人。」喊話黨內留點情面，若成了斷線的風箏，那就是一去不回。

