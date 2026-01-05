籲總統賴清德彎下身段 黃暐瀚6建議：才會真的對藍白立委造成壓力

記者李鴻典／台北報導

朝野僵局難解，資深媒體人黃暐瀚今（5）天指出，從大罷免大失敗之後，總統賴清德民調支持度，已經站回四成。其中軍購預算國人過半支持，民眾其實並不支持藍白在立院擱置1.25兆特別預算。賴總統應懂得彎下身段，盡力尋求中間選民的支持，特別是淺藍淺白的民眾。「唯有藍白選民自己回頭要求在野黨積極面對軍購預算，才會真的對藍白立委造成壓力」。

黃暐瀚撰文寫下《賴總統，可以做什麼？》（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚撰文寫下《賴總統，可以做什麼？》他說，身為支持厚植國防的公民，除了呼籲在野黨「速排速審」之外，行政部門「該做什麼」？賴總統「可以做什麼」？他也有一些建議：

1.軍購國情報告

正因為1.25兆國防特別軍購受到在野黨的強力阻擋，為了讓它能夠通過，三軍統帥如果願意到立院「國情報告」（依憲法規定進行），一定可以增加更多國人支持。

2.立院彈劾說明

總統被立院彈劾，立院將邀請被彈劾人到立院說明。依規定總統可以選擇不去，但如果賴總統願意去，對於爭取中間選民的認同，會有一定的幫助。

3.編列軍人加薪預算

在野黨反對國防特別條例，並以「政院拒絕幫軍人加薪」為由反譏。這件事與「普發一萬元」如出一徹，什麼叫「行政權被侵犯」，嘴巴說破也沒多少人聽懂。為了爭取民眾支持國防預算，同步執行國會的加薪修法（依舊等待釋憲結果），可大大降低在野黨的反對力道。

4.召開國是會議

國是會議邀集朝野各界、社會賢達，針對政大議題交換意見，尋求更多共識與支持。

5.補提大法官

會不會被藍白阻擋是一回事，繼續依憲法提名大法官，是總統職責。若能補滿15位大法官，將可完備憲法法庭的運作功能；反之，民眾也會檢視藍白反對是否合理？

6.下鄉跟人民報告

總統的團結十講，還有六講待續，有關軍購、兩岸、民生等相關議題，都可以繼續跟人民頭家報告，爭取支持。

黃暐瀚指出，民眾其實並不支持藍白在立院擱置1.25兆特別預算。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚強調，從大罷免大失敗之後，賴總統的民調支持度，已經站回四成。其中軍購預算國人過半支持，民眾其實並不支持藍白在立院擱置1.25兆特別預算。這時賴總統應該懂得彎下身段，盡力尋求中間選民的支持，特別是淺藍淺白的民眾。唯有藍白選民自己回頭要求在野黨積極面對軍購預算，才會真的對藍白立委造成壓力。這關鍵就在總統手上，就看賴總統願不願意。

