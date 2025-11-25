籲美軍拒非法命令 前太空人參議員遭國防部威脅召回起訴

美國五角大廈(Pentagon)24日威脅要召回退役海軍上校(Navy captain)、美國參議員凱利(Mark Kelly)，以便對其提起訴訟。五角大廈稱，這位前太空人兼功勳老兵的行為涉嫌煽動叛亂。

凱利否認有任何不當行為，並在一份聲明中表示，他不會受到威嚇。凱利和另外5位具美國軍方和情報部門背景的民主黨國會議員一起，敦促美國軍人拒絕執行任何非法命令。

凱利在11月18日發表的影片訊息，正值民主黨人和一些美國軍官日益擔憂，川普(Donald Trump)政府下令美軍在拉丁美洲水域攻擊疑似走私毒品的船隻並殺死嫌犯，此舉違反了法律。

五角大廈則表示，這些攻擊是正當的，因為毒品走私者被視為恐怖分子。

五角大廈的聲明表示，正在審查針對凱利的「嚴重不當行為指控」，不過並未說明若採取此一非常步驟，凱利可能面臨何種指控。美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)在X上發文，指控凱利和其他國會議員煽動叛亂。

國防部長赫格塞斯在X上表示：「『煽動叛亂6人組』(Seditious Six)製作的影片卑鄙、魯莽且虛假。」

他寫道：「鼓勵我們的戰士無視指揮官的命令，破壞了『良好秩序和紀律』的各個層面。」

川普總統也指控凱利和其他民主黨人煽動叛亂，在一則社群媒體發文中稱，此一罪行可判處死刑。

根據「統一軍法典」(Uniform Code of Military Justice, UCMJ)，煽動叛亂和兵變是最嚴重的罪行之一，可判處死刑。

誓言絕不噤聲

凱利在一則聲明中表示，他是從赫格塞斯的社群媒體發文得知這項威脅。他詳列了自己在擔任亞利桑那州(Arizona)參議員前的公職經歷，其中包括在「沙漠風暴行動」(Operation Desert Storm)中的39次戰鬥任務，和在美國國家航空暨太空總署(NASA)的4次太空梭飛行。

凱利說：「如果這意在恐嚇我和其他國會成員，阻止我們履行職責，追究本屆政府的責任，這樣的行為不會得逞。」

凱利說：「我為這個國家付出了太多，絕不能被那些更看重他們自身權力而非捍衛憲法的惡霸威嚇而噤聲。」

在起訴凱利的威脅前，五角大廈對美軍高階成員進行了清洗，其中包括參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)主席、海軍司令和國家安全局(National Security Agency, NIC)局長。

召回並可能起訴凱利的決定，也可以被視為對那些最近遭到解職、且在遭解職後一直保持沉默的官員發出的警告。

這也是川普政府尋求懲罰其政治對手的最新例證。

自從今年1月重返總統職位以來，川普不時呼籲監禁反對派，他的司法部也針對了前國安顧問波頓(John Bolton)和前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)等批評人士。一名聯邦法官24日駁回了對柯米的刑事指控。

五角大廈警告表示，所有退役軍人都可能被召回。

五角大廈說：「所有軍人都應謹記，根據『統一軍法典』，他們有法律義務服從合法命令，且命令被推定為合法。軍人的個人理念，不能成為其不服從合法命令的理由或藉口。」(編輯：許嘉芫)