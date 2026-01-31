籲老柯看清綠委真實面貌 江怡臻預言總召投票下去很難看

民進黨將進行舉行黨團幹部改選，昨(30)日為登記最後一天，黨團總召將由「8年副院長」蔡其昌對上「萬年總召」柯建銘。國民黨新北市議員江怡臻認為，蔡其昌當選的機率比較大，並呼籲老柯要看清楚身邊民進黨立委的真實面貌，否則屆時若投票，「真的不知道多難看」。

江怡臻在政論節目《大新聞大爆卦》中諷刺表示，蔡其昌當選的機率比較大，因民進黨就是沒有理念的政黨、服膺權力的政黨，為選舉、為提名、為資源，都是看誰手上有最多資源、絕對權力。

江怡臻進一步表示，如今身兼民進黨主席的總統賴清德不只有黨的運作，還有實際行政權力，可以去處理政黨的一切，老柯以往幫黨內同志處理非常多事，但民進黨是會感念老柯而投他一票嗎？江強調，民進黨並不是這樣的政黨，呼籲老柯要看清楚身旁這些民進黨委員真實的面貌，到時候投票下去，真的不知道多難看。

江怡臻認為，屆時民進黨立委一定會投有權力的那邊，並強調柯建銘若繼續玩當總召，每天會不斷打臉賴清德，賴會放任這樣子嗎？江強調，依照賴固執、握有權力的程度，絕對不會讓這種事發生。

蔡其昌日前被問及是否是總統勸進一事時表示，會出來登記是很多黨內前輩的鼓勵與期許，黨內朋友也希望他多一點承擔，而賴總統在一次偶然的機會跟他說「要在立法院多幫忙」；蔡強調他跟柯建銘的感情不錯，過去柯當總召時，他是幹事長，配合很好。

