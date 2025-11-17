籲聲援沈伯洋遭韓國瑜反嗆 賴清德：別替侵略者找藉口
台北市 / 袁孟涵 綜合報導
今(115)年10月底，民進黨立委沈伯洋遭中國重慶市公安局以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要透過國際刑警組織全球抓捕，引發熱議。日前，總統賴清德出面聲援沈伯洋，並喊話立法院長韓國瑜站出來捍衛國會尊嚴，卻遭韓國瑜反諷「自己生病讓別人吃藥」。對此，賴清德今(17)日回應，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口，「請韓院長三思」。
針對立委沈伯洋遭中國通緝，總統賴清德上周公開表示，中國大陸對台灣並沒有管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法。賴清德表示，他非常期待韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。
對此，被點名的韓國瑜則反批「自己生病，卻要別人吃藥」，並以「桌子4隻腳」比喻台海安全，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平，並批評賴清德與民進黨已打斷了其中3隻腳，強調賴清德應該先廢除台獨黨綱，以及撤回將中國視為境外敵對勢力的說法。
對於韓國瑜回應，賴清德今日受訪時表示，他希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。近年來，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，他強調「真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳，其實是中國，並不是台灣」。
賴清德也向韓國瑜喊話，儘管分屬於不同政黨，競爭難免，但身處同個國家，面對境外政治勢力的攻擊、打壓，「應該要團結一致對外」，若今天對中國的跨境鎮壓找藉口，改天中國發動侵略台灣戰爭時也會有藉口。再度呼籲「韓國瑜應三思」，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。
更多華視新聞報導
賴清德喊話聲援沈伯洋 韓國瑜批：自己生病要別人吃藥
賴清德要韓國瑜聲援沈伯洋 徐巧芯酸「巨嬰發言」：不要什麼事都牽拖隔壁老韓
賴總統：期待韓國瑜站出來 率跨黨派立委聲援沈伯洋
其他人也在看
國會擴權癱瘓行政…沈伯洋指藍營推立院兩岸小組「想取代總統職權」：等於兩岸未來是立院處理，行政權蕩然無存
沈伯洋表示，因為藍白拿下國會多數，想要把整個國家拿下來，甚麼事都由立院來管，等同是「立院最大」。他說，因此他們去癱瘓不管是監察院、行政院、任何行政機關，其中一個目的就是想取代總統職權。放言 Fount Media ・ 6 小時前
快訊／砍斷桌腳是中國！賴清德再籲韓國瑜一致對外：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭調查發表談話，提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今（17）日回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
反擊韓國瑜！賴清德再喊「不該為侵略者找藉口」 沈伯洋：應譴責中共
綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，總統賴清德日前喊話立法院長韓國瑜捍衛國會尊嚴，反被譏「自己有病要別人吃藥」。總統今（17日）再發聲，批評「真正砍斷韓國瑜口中那張桌子四腳的，是中國，不是台灣，大家同屬一國，應該一致對外」。沈伯洋也表示，中國延伸法律管轄權、羅織罪名，這就是應該被譴責的事情，對於韓國瑜來講，不應該對這件事有任何其他解讀狀況才對。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
賴清德回應韓國瑜：砍斷台灣安全桌腳的是中國⋯不應替侵略者找藉口
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，他今天（17日）進一步回應，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，真正砍斷韓國瑜所謂那張桌子的四隻腳，其實是中國，不是台灣。他請韓國瑜對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
賴清德反擊韓國瑜「台灣安全四支腳」論：真正打斷的是中國
中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出專題影片揚言要「全球通緝」。總統賴清德先前呼籲立法院長韓國瑜站出來聲援；韓國瑜則回應，保障立委是他的職責，但批評賴清德是「自己台視新聞網 ・ 8 小時前
回應韓國瑜 賴總統：砍斷桌腳的是中國、不是台灣
（中央社記者潘姿羽台北17日電）中國宣稱立案偵查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，他今天進一步回應，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，散布疑美論，真正砍斷立法院長韓國瑜那張桌子的四個腳，其實是中國，並不是台灣。中央社 ・ 7 小時前
總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 侯友宜：中國不應干涉國人的人權
民進黨立委沈伯洋遭中國以分裂國家為由，揚言全球抓捕，立法院長韓國瑜反酸，「自己生病，要別人吃藥。」總統賴清德今天指出，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人的其中一人，都是對中華民國主權的傷害，建議韓國瑜要聲援沈伯洋。對此，新北市長侯友宜表示，國人的人權、民主自由，中國都不應該沒有理由干涉。自由時報 ・ 6 小時前
賴清德又要韓國瑜發聲 侯友宜：政府應提具體方式讓人民安心
大陸公安立案偵查民進黨立委沈伯洋並揚言全球通緝、終身追責，引發台灣政壇動盪。總統賴清德今（17）日再次喊話立法院長韓國瑜強調，大陸跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中任何一人，都是對中華民國主權的傷害。對此，新北市長侯友宜表態，任何國人的人權、民主自由，大陸都不應該沒理由的干涉，政府更該提出具體方式讓人民安心。中天新聞網 ・ 2 小時前
回應韓國瑜「桌子四隻腳說」 賴清德盼中方克制：勿成區域麻煩製造者
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 針對近期日中局勢升溫、中國海警持續在釣魚台周邊海域巡航引發關注，總統賴清德今（17）日出席國家檔案館開幕典禮前受訪表示，中國近期對日本展開的複合式攻擊，已嚴重衝擊印太區域的和平穩定。 賴清德呼籲國際社會持續關注局勢發展，也要求中方應展現大國風範、自我克制，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。他呼籲，應回到以國際規則...匯流新聞網 ・ 5 小時前
賴清德再喊話韓國瑜：砍斷桌腳的是中國 「不應替侵略者找藉口」
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜酸賴「自己生病，讓別人吃藥」。賴清德今天（11/17）回應，「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個腳的，其實是中國，並不是台灣。」面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。太報 ・ 8 小時前
是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德上周為聲援民進黨立委沈伯洋一事向立法院長韓國瑜喊話，反遭韓譏諷「自己有病要別人吃藥」，賴總統今(11/17)表示...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
遭控性騷！館長反擊：嗆3員工離職否則報警
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，而館長昨（16）日晚間再直播否認所有指控，並怒喊：「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
涉勾結詐團洩密遭訴 「仙塔律師」3人移送懲戒
（中央社記者林長順台北17日電）網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，遭檢方依洩密等罪起訴。北檢認為3名律師違反律師倫理規範情節重大，今依律師法將3人移送律師懲戒委員會。中央社 ・ 8 小時前
建議韓國瑜聲援沈伯洋？侯友宜表態：國人的人權「中國不應該干涉」
中國立案偵查民進黨立委沈伯洋，還揚言要全球通緝、終身追責，但立法院長韓國瑜不甩總統賴清德喊話要捍衛國會尊嚴，還批評，「自己生病要別人吃藥」。對此，賴清德今（17）日再次喊話，希望韓國瑜了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。而新北市長侯友宜也表態，任何國人的人權、民主自由，中國大陸都不應該沒有理由的干涉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍EBC東森新聞 ・ 2 小時前
血液腫瘤醫學權威陳耀昌病逝享壽76歲 醫界與文化界深感惋惜
被譽為「台灣骨髓移植教父」、血液腫瘤醫學權威的陳耀昌醫師，今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。消息一出，不少醫師及衛福部長石崇良紛紛悼念，直呼令人萬分不捨。「骨髓移植教父」陳耀昌病逝 醫界不捨台視新聞網 ・ 3 小時前
還未營業！林口阿伯保冷箱「偷塞600元」 地瓜球攤販嚇壞
新北林口區舊街一間地瓜球攤販近日發現，一名阿伯會在還沒營業的時間前來，將一疊百元鈔塞進保冷箱隨後就離去，讓店家感到困惑，並在網路上發文詢問，是否有人認識該名阿伯，希望他別再塞錢到攤位。中天新聞網 ・ 6 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 6 小時前
中國官媒喊「全球抓捕」 沈伯洋！國際不買單 律師：遭三大咖打臉
即時中心／温芸萱報導律師黃帝穎今（16）日在臉書指出，中國片面對民進黨立委沈伯洋發布紅色通緝令，揚言透過國際刑警組織全球抓捕，但遭美國、德國及國際刑警組織接連打臉，指出此舉違反國際法及人權規範。沈伯洋順利出訪德國，出席國會聽證會，彰顯中方政治通緝在國際場合毫無效力。黃帝穎批評，中國蠻橫行徑成國際笑話，也順帶把立法院長韓國瑜的「舔共立場」打得滿地找牙。民視 ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 55 分鐘前