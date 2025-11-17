籲聲援沈伯洋遭韓國瑜反嗆 賴清德：別替侵略者找藉口

台北市 / 袁孟涵 綜合報導

今(115)年10月底，民進黨立委沈伯洋遭中國重慶市公安局以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要透過國際刑警組織全球抓捕，引發熱議。日前，總統賴清德出面聲援沈伯洋，並喊話立法院長韓國瑜站出來捍衛國會尊嚴，卻遭韓國瑜反諷「自己生病讓別人吃藥」。對此，賴清德今(17)日回應，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口，「請韓院長三思」。

針對立委沈伯洋遭中國通緝，總統賴清德上周公開表示，中國大陸對台灣並沒有管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法。賴清德表示，他非常期待韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈伯洋，否則「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

對此，被點名的韓國瑜則反批「自己生病，卻要別人吃藥」，並以「桌子4隻腳」比喻台海安全，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護台美關係、維護兩岸和平，並批評賴清德與民進黨已打斷了其中3隻腳，強調賴清德應該先廢除台獨黨綱，以及撤回將中國視為境外敵對勢力的說法。

對於韓國瑜回應，賴清德今日受訪時表示，他希望韓國瑜清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。近年來，中國處處利用機會分化台灣跟美國的關係，他強調「真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳，其實是中國，並不是台灣」。

賴清德也向韓國瑜喊話，儘管分屬於不同政黨，競爭難免，但身處同個國家，面對境外政治勢力的攻擊、打壓，「應該要團結一致對外」，若今天對中國的跨境鎮壓找藉口，改天中國發動侵略台灣戰爭時也會有藉口。再度呼籲「韓國瑜應三思」，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

