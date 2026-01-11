籲花蓮要改變！張峻揭慘況：民眾對縣府逐漸失去信心

政治中心／劉宇鈞報導

花蓮縣近年天災頻傳，前去觀光旅遊的人次因此減少。花蓮縣議會議長張峻今（11）日說，縣府對於災後的作為不夠積極，民眾已逐漸失去信心，縣府把時間花在選舉、把資源用在綁樁，花蓮若再不改變，付出代價的將會是下一代。

張峻發文表示，這兩天看到了一篇又一篇關於花蓮觀光產業的報導，他心裡感到非常的沉重，花蓮發生幾次天災之後，觀光旅遊人次幾乎腰斬，這不是冷冰冰的數字，而是真實發生在街道、商圈、旅宿裡的生活現場。

張峻提到，花蓮明明擁有全台灣最得天獨厚的天然資源以及原住民族文化，這些都是別的地方學不來、也取代不了的，但地震、颱風接連發生，外地旅客難免擔心安全，在這樣的時候，政府更應該站出來，積極善後、清楚說明、重建信心。

張峻直言，很遺憾的是，這幾年縣政府並沒有真正做到。災後作為不夠積極，方向不夠清楚，讓花蓮民眾對縣府逐漸失去信心，也讓外縣市的民眾直覺認為這是一個「不安全的城市」，這對花蓮真的非常不公平。

張峻認為，主政無心，整個縣政府在空轉，時間花在選舉、資源用在綁樁，預算一筆一筆花掉卻看不到對觀光、農業、整體經濟產業真正有幫助的方向，錢花光了，產業卻更辛苦，再這樣下去，消耗的不只是現在的經濟，而是整個花蓮的根本。

張峻強調，不能再讓花蓮這樣被消耗下去，一點一滴看似沒事，其實是在慢慢掏空這座城市的未來，如果今天不改變，付出代價的不只是現在努力撐著的產業與家庭，而是下一代，花蓮不該一直被貼上「不安全」、「沒希望」的標籤，這些都不是這塊土地該承受的命運。

張峻也說，改變不是為了誰，而是為了讓花蓮重新站穩、重新被信任，這是一個世代的責任，也是不能再逃避的選擇。

