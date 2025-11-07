籲蔣萬安勿忘菜市場豬肉攤販 許淑華：補助資格認定應更具彈性 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對台中市爆發非洲豬瘟後，造成豬肉攤販停業影響，台北市議員許淑華今（7）日表示，台北市政府不應遺忘菜市場裡的豬肉攤商，應立即盤點實際受影響、卻無法獲得補助的業者，並研擬地方政府專案協助方案。

許淑華指出，虎林街市場攤商向她陳情，自台中爆發非洲豬瘟以來，配合管制停業已半個月，然而經濟部雖推出每攤3萬元的補助措施，但僅限於「公有或市有市場內」的豬肉攤位。她提到，據攤商實際詢問後才發現，許多臨時攤、派位攤、自治會管理攤或兼售豬肉的攤販，竟都被排除在外。

許淑華表示，因台北市府公有市場列管資料部分未更新、未確實建檔，導致部分攤商未被納入補助名單。為此，她呼籲台北市長蔣萬安，應立即指示市場處盤點受影響卻未獲補助的攤商，並設立專門窗口，主動聆聽攤販需求。

「補助資格認定應更具彈性。」許淑華進一步表示，除正式登記資料外，也可採攤商自治會證明、長期營業照片或歷史紀錄、市場管理者佐證、攤商連署、營業工具、租金繳納紀錄、豬肉承銷人證件等方式輔助認定，不要讓真的受害者被排除在外。

最後許淑華強調，過去COVID-19疫情期間，中央政府以「實際受影響者優先」為原則，儘量完善補助認定、照顧人民，中央政府做得到，台北市政府也要比照辦理。

