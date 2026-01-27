籲藍別用白營軍購條例！于北辰諷黃國昌無知：滑天下之大稽

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨立院黨團提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，總額上限新台幣4000億元，採1年1期方式編列。退役少將、桃園市議員于北辰批民眾黨主席黃國昌對國防預算一無所知，真是「滑天下之大稽」。

于北辰：藍營千萬別用白營版本

于北辰今（27）日在節目中表示，黃國昌拿出來的這一份軍購條例，國民黨千萬不能用，「我說真的，千萬不能用」，因為民眾黨版本的軍購條例出來之後，就表示黃對於國防預算一無所知。

于北辰提到，國防預算分為三大部分，包含人員維持費、作業維持費、軍事投資，黃國昌卻把整個特別條例，變成每一年的軍事投資，這簡直就是張冠李戴、亂講。

于北辰：黃國昌真是「滑天下之大稽」

于北辰直言，軍事投資是軍事投資，特別條例是特別條例，有了特別條例且訂出期程之後，每一年的軍事投資才有東西可以編，特別條例身為母法卻未通過，每年的軍事投資要投什麼？

于北辰強調，這些都是很基本的，並不是有多深奧，就是國防預算審查編列的基本功，「不要說我懂，國軍中校以上都懂」，雖然黃國昌沒有在國軍待過，也好歹找人詢問一下，國民黨立委陳永康看到一定笑出來，黃真的是「滑天下之大稽」，這不但要笑，還要憋住笑。

