籲藍白不看僧面看佛面 賴：台美關稅勿變卦 否則恐高於25％

台美關稅。(示意圖/Shutterstock)

美國總統川普宣布，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，關稅從本來的15％調升為25％。賴清德總統向藍白喊話，希望國會支持，不要產生變卦，否則美國很可能提高到25％、甚至更高，並強調「不看僧面看佛面」，人民、產業界還是最重要，喊話在野黨勿採焦土政策。

賴清德表示，「我們不希望有變數」，這次台美關稅談判真的花了非常大的工夫、做了非常多準備，並跟產業界共同提出對美投資方案，得到很好的成果，希望國會可以支持，不要產生變卦，如果再遲遲不通過，美國是很可能15％會提高到25％，甚至更高，這絕對不是台灣產業界希望看到的。

廣告 廣告

賴清德提到，去年川普宣布關稅時，台股受到嚴重震盪，但談判完成後，台股馬上突破3萬2千點，代表這次談判，股市反應是正面的、企業界反應也是正面的；韓國很焦急，等於看好台灣這次談判結果，中國跳腳，也代表台美談判是成功的。

賴清德強調，「不看僧面看佛面」，不管從哪個角度看，都希望在野黨能夠支持，因為人民還是最重要、產業還是最重要，政黨競爭難免，但不要「焦土政策」，把國防特別預算都堵掉了、置台灣國家安全於不顧，如果又把談判成果給推翻，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響。

至於美國是否給台灣國會批准的時間壓力？賴清德透露，現在倒沒有一個確定的時間，但可想而知，美國總是希望台灣國會能夠儘速通過、正式底定，讓台美雙方依照約定展開雙邊投資與產業合作；我們這次是跟美國商務部簽、後續會跟美國貿易代表署簽，會牽涉交通、農業及相關產品，這是一連串的。

【看原文連結】