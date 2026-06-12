籲藍白全面否決監委提名人選 蔣萬安表態廢除監察院

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第6屆監察委員任期將於今（2026）年7月31日屆滿，總統府11日公布29位監委名單，其中院長被提名人為陳永興，副院長被提名人王榮璋。不台北市長蔣萬安表態，藍白黨團應全數否決提名人選，更強硬表態應該廢除監察院。

台北市長蔣萬安指出，「現在不是討論個別人選是否適任的問題，而是監察院存廢的問題。我們看到監察院完全沒有讓人民可以信服的作為，爾俸爾祿，民膏民脂，我認為應該要廢除監察院。」

民進黨台北市長參選沈伯洋表示，「蔣萬安現在是台北市長，我們現在問了很多跟市政有關的議題，他基本上都不會出來回。但他會出來回的，都是一些好像在選總統的議題，所以我就覺得這個其實是有點奇怪的事情。」

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沈伯洋指出，民進黨在上一次是國會多數時就提出修憲委員會，國民黨卻不參加。而人在南投出席巧克力節活動，蔣萬安近日頻頻與黨籍執政縣市首長合體，拉抬年底選情意味濃厚，只是針對蔣萬安的廢監院主張，藍委表示認同，直言要改革的第一步當然先進行人事凍結，會投下反對票。

國民黨立委羅智強回應，「第一步當然先進行人事凍結，所以在這邊我也宣布，我會對所有的監察委員投下今天反對票。」

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，「還是要用憲政的一個手段，否則的話現在根本不是在廢除監察院，現在只是在癱瘓監察院，讓他們動彈不得而已啊，這個不是國家人民之福。」

莊瑞雄也進一步表示，各界對於是否廢除監察院確實有相當程度共識，民進黨團抱持開放態度，但仍必須照憲政程序進行修憲而非政治攻防，如果透過人事封殺、預算凍結或刪減等方式讓監察院無法正常運作，只會讓憲政機關失去功能。