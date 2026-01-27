籲藍白別擋台美關稅15%！許舒博：否則民意大反撲

政治中心／劉宇鈞報導

許舒博說，特別軍購人民比較無感，關稅攸關百工百業，在野黨如果擋，民意會大反撲。（圖／《POP撞新聞》提供）

全國商業總會理事長許舒博今（27）日接受媒體人黃暐瀚專訪，他說，台美對等關稅15%沒人反對，立法院應該儘速排案審理，該通過就快點通過；他也說，關稅攸關百工百業，國民黨、民眾黨如果擋，民意會大反撲。

黃暐瀚以「許舒博：立院快審台美關稅協議」為題發文表示，政院談妥台美關稅協議之後，他就立刻約了許舒博，想知道企業界、產業界對於這次關稅的看法。

黃暐瀚提到，沒想到許舒博來上節目的這一天，美國總統川普因為不滿韓國去年七月談完美韓貿易協議（15%）之後，到現在南韓國會還沒有通過這項協議，一氣之下宣布美國對韓關稅，調漲為25%。

黃暐瀚直言，這個例子讓台灣警覺到，如果台灣的國會，與韓國一樣，不通過台美關稅，或延遲通過，那麼下一個被川普祭出關稅鐵拳的，會不會是台灣？

許舒博的結論有五項：一、15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過；二、就算在野黨有「投資5000億美金」的擔憂，也該排案付委實質討論，擋在外面不處理，不應該；三、特別軍購人民比較無感，關稅攸關百工百業，在野黨如果擋，民意會大反撲。

許舒博也強調，四、台積電自願赴美投資是市場需求，所謂40%產量移美也不可能短期內發生，只要台灣仍擁有高端技術，不用擔心台積電變美積電；五、總統賴清德才是化解朝野對立的鑰匙，身段要放軟，聽各界的意見，包括用電問題，都要尋求大家的共識，不要一意孤行。

