籲藍白回頭是岸！許智傑轟：惡意擋國防預算

▲許智傑表示，國民黨惡意擋國防預算，是「是可忍，孰不可忍」。（圖:民進黨YouTube）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（3）日舉行2026高雄市長提名政見會，針對面對境外、境內攻擊，該如何確保市民安全，增加城市韌性一事，民進黨立委林岱樺表示，她有三種方法，包含日常民防的訓練、做好闢謠澄清、做好護國產業；民進黨立委許智傑則說，國民黨惡意擋國防預算，是「是可忍，孰不可忍」，希望藍白能懸崖勒馬，回頭是岸。

對於世新大學傳播管理學院副教授劉玉皙詢問，面對境外、境內攻擊，您成為市長，若攻擊發生時，是否有防護措施，以確保市民安全，增加城市韌性？

廣告 廣告

對此，林岱樺回應，她方法應有三，第一，日常民防的訓練；二，做好闢謠澄清；三，做好護國產業。她提到，高雄必須將傳統產業的隱形冠軍的技術，導入無人機、無人艇等國防產業，建立「平時是出口，戰時是復國」的生產製造產業，傳統產業可獲得新訂單，勞工可以高薪就業，政府增加無人載具的應用，可強化防災、救災的能力。

林岱樺舉例，以北捷爆發的隨機殺人，作為高雄市長，她要在不增加員警的負擔之下，有三點作法，包含導入智慧AI監控、升級第一線的維安、修補社會安全網。

許智傑則說，對於境外勢力，不管是軍事攻擊、認知作戰，或者是破壞關鍵基礎設施，城市跟國家要一起做完整的配套系統，而他也贊成支持國防。

許智傑批評，國民黨惡意擋國防預算，是「是可忍，孰不可忍」，對於藍白阻擋國防預算，他非常不高興，希望藍白能懸崖勒馬，回頭是岸。

許智傑提到，要加強關鍵基礎設施的韌性，另一個重要是「認知作戰」問題，現在有很多中國找台灣的宮廟，或者是村里長去中國做一個落地招待，而這就是用錢誘惑，並用文化假認同蒙蔽，所以大家要很清楚，宗教別被中共欺騙。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

境外攻擊頻頻！賴瑞隆：與中央加強韌性 邱議瑩：支持擴大軍購

強調無派系非孤鳥！邱議瑩：我是最強的高雄隊長「贏得大滿貫」

讚黨內對手優秀！賴瑞隆拋三個第一：真正對手是修惡法的柯志恩