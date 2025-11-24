籲行政院修財劃法不要遮遮掩掩 鍾東錦：應建立可長可久制度 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

行政院今（24）日中午召開行政立法協調會報，針對政院版「財政收支劃分法修正草案」與立法院民進黨團及黨籍立委討論。苗栗縣長鍾東錦在苗栗縣議會備詢指出，政治應該在對的時間做對的事，希望行政、立法兩院盡快協商，不要拖到2027年才實施，讓地方有更多資源，也讓縣市首長知道接下來要怎麼做，不要「看得到卻吃不到」。

鍾東錦指出，財劃法的僵局，受傷的是地方，中央一直在拖延，很不厚道。他認為，既然法律都通過了，就應該要實施，如果行政院都可以不遵守法律，全台灣鄉親也可以，行政院不應該做壞的示範。

鍾東錦表示，行政院既然要提新的財劃法版本，就應該開誠佈公，公告每個縣市分配到多少，讓社會公斷行政院是公平的、沒有偏心。如果行政院做的事情是對的，當然要昭告天下，不應該遮遮掩掩。

鍾東錦認為，財劃法的分配結果跟立法院協商後，應該要盡快實施，不要再拖延一年，讓像苗栗縣一樣財政比較困窘的縣市，可以盡快脫離苦海。他也語重心長的建議，政黨會輪替，但應該建立一個可長可久的制度，而不是誰執政就偏袒誰，這樣台灣將會永無寧日，也絕對不是國家之福。

行政院與立院民進黨團今日中午在政院進行院版《財劃法》行政立法協調會報，行政院發言人李慧芝指出，在會報中，政院再次向黨團報告關於院版《財劃法》內容，院長卓榮泰也再次強調，院版《財劃法》將中央及地方事權進行合理、完整的劃分，囊括像是農林漁牧的產值、工業人口，連汙染也算進去，對許多工業城市、農林漁牧縣市而言非常重要。

李慧芝強調，院版《財劃法》的分配公式、分配指標都非常明確，且公平公開透明的寫在法條中，所有分配比例、數字都在裡頭，共分成計畫型補助、一般型補助以及統籌分配稅款。

而針對計畫型補助部分，李慧芝表示，補助回復舊制，也就是地方政府提案後，政院會核定、推動，因此計畫型補助數字是浮動的，但院版《財劃法》會保證每個地方政府的這3項數字總額不會低於114年度。

照片來源：苗栗縣政府提供

